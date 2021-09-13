Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimdir, konusu nedir? Uzak Şehrin Masalı oyuncu kadrosu
Uzak Şehrin Masalı oyuncuları ve konusu merak konusu haline geldi. Uzak Şehrin Masalı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Çekimleri Kars’ta gerçekleştirilen Uzak Şehrin Masalı dizisinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor. Peki, Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte diziye dair bilgiler
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Uzak Şehrin Masalı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Merak edilen yapımlardan biri olan Uzak Şehrin Masalı’nda Umay karakterine en son Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Aslıhan Güner, Kürşat karakterine en son Yasak Elma oyuncu kadrosunda yer alan Barış Kılıç hayat veriyor.
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UZAK ŞEHRİN MASALI OYUNCULARI
Uzak Şehrin Masalı oyuncuları arasında Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi ünlü isimler bulunuyor.
Umay Demirkan – Aslıhan Güner
Kürşat Eroğlu – Barış Kılıç
Affan Demirkan – Timur Acar
Sonay Karaaslan - Begüm Birgören
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UZAK ŞEHRİN MASALI DİZİSİ KONUSU
“Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız...”
O gece Demirkan Konağı’nda yaşanan deprem, Umay’ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan’ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe’ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay’a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı… Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay’ı ve çocukları, Affan’ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti… Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu…