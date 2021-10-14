Uzak Şehrin Masalı hangi gün, bu akşam var mı? Uzak Şehrin Masalı final bölümü yayın saati değişti
Uzak Şehrin Masalı izleyicileri dizinin yayın gününü ve saatini araştırmaya başladılar. Daha önce pazar akşamları ekrana gelen dizinin geçtiğimiz hafta yayın günü değişmiş ve perşembe gününe alınmış, saat 20:00’de izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final bölümünün ekrana geleceği açıklandı. Peki, Uzak Şehrin Masalı neden yok, hangi gün, bu akşam var mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Uzak Şehrin Masalı’nın ne zaman ekrana geleceği, bu akşam olup olmadığı yayınlanan FOX TV yayın akışı ile yanıt buldu. Oyuncuları arasında Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören’in de yer aldığı Uzak Şehrin Masalı 14 Ekim yayın akışında yer alıyor. Ancak dizinin yayın saati değişti ve daha ileri bir saate alındı. Final bölümü bu akşam ekrana gelecek. İşte FOX TV yayın akışı ve final bölümü özeti
2
UZAK ŞEHRİN MASALI HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?
Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. ve son bölümü ile bu akşam saat 23:00’da ekrana gelecek. Dizinin final bölümü yayınlanacak.
Umay, Tuncel’den Kürşat’ın karanlık geçmişini öğrenir. Kürşat, Tuncel’in Umay’la konuştuğunu duyunca aklını kaçıracak gibi olur ve ondan hesap sormaya gider ama Tuncel’in nefesleri sayılıdır. Diğer tarafta ise boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan’dan boşanabilecek midir? Aliye ise geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışmaktadır. Tüm bunlar olurken Kürşat, Murat’ı düştüğü derin çukurdan kurtarmaya çalışır. Sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir? Bütün şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek midir? Uzak Şehrin Masalı mutlu mu mutsuz mu bitecektir?