Uzak Şehrin Masalı hangi gün, bu akşam var mı? Uzak Şehrin Masalı final bölümü yayın saati değişti

UZAK ŞEHRİN MASALI HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI? Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. ve son bölümü ile bu akşam saat 23:00’da ekrana gelecek. Dizinin final bölümü yayınlanacak.



Umay, Tuncel’den Kürşat’ın karanlık geçmişini öğrenir. Kürşat, Tuncel’in Umay’la konuştuğunu duyunca aklını kaçıracak gibi olur ve ondan hesap sormaya gider ama Tuncel’in nefesleri sayılıdır. Diğer tarafta ise boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan’dan boşanabilecek midir? Aliye ise geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışmaktadır. Tüm bunlar olurken Kürşat, Murat’ı düştüğü derin çukurdan kurtarmaya çalışır. Sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir? Bütün şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek midir? Uzak Şehrin Masalı mutlu mu mutsuz mu bitecektir?



