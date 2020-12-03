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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 09:56 | 

Uyku saatimiz geldi

Ünlü model ve eşi uyumak üzereyken çekilen bu pozu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

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1HER ANLARI SOSYAL MEDYADA
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HER ANLARI SOSYAL MEDYADA

Gösteri dünyasının ünlüleri hayatlarının her anını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor. Kimi yemek yaparken, kimi seyahate çıktığında, kimi çocuklarıyla oynarken... Kısacası her anları sosyal medyada. İşte ünlülerin son haftalarda yaptığı paylaşımlardan örnekler.

Backgrid UK 

2KIRMIZI RUJ POZU
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KIRMIZI RUJ POZU

Victoria Beckham'ın kırmızı rujlu paylaşımı takipçileri arasında çok konuşuldu.

3DOĞUM GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ
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DOĞUM GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ

Britney Spears'a sevgilisi Sam Asghari'den doğum günü pozu.

4ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE
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ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE

Ciara ve çocuklarının mutluluğu.

5CINDY MUTFAKTA
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CINDY MUTFAKTA

Cindy Crawford yemek telaşında.

6EN ÇOK SELFIE ÇEKENLERDEN BİRİ
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EN ÇOK SELFIE ÇEKENLERDEN BİRİ

Bella Hadid boş vakitlerinde durmadan selfie çekiyor.

7DOĞA NE GÜZEL
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DOĞA NE GÜZEL!

Nina Dobrev ve köpeği doğayı izliyor.

8KIZLARINI BEKLERKEN
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KIZLARINI BEKLERKEN

Gigi Hadid'in Zayn Malik'le birlikte kızlarını beklerken çekilen bu pozu beğeni topladı.

9UYKU VAKTİ
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UYKU VAKTİ

Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile uyumadan önce çekilen bu pozunu paylaştı.

10GÜNEŞ BANYOSU
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GÜNEŞ BANYOSU

Jourdan Dunn'ın güneş banyosu pozu.

11BAHÇE KEYFİ
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BAHÇE KEYFİ

Kourtney Kardashian da güneşlenirken çekilen bu pozunu paylaştı.

12SEYAHAT POZU
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SEYAHAT POZU

Kylie Jenner, özel jetiyle seyahatte.

13ÜÇ KIZIYLA BİRLİKTE
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ÜÇ KIZIYLA BİRLİKTE

Demi Moore ve kızlarının doğaya bütünleştiği an.

14KÖPEĞİNİ YIKADI
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KÖPEĞİNİ YIKADI

Olivia Culpo ile köpeğinin banyo sonrası pozu.

15DÜZENLİ EGZERSİZ
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DÜZENLİ EGZERSİZ

Rebel Wilson'dan egzersiz pozu.

16FARKLI MAKYAJ
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FARKLI MAKYAJ

Selena Gomez, farklı makyajıyla takipçilerinden beğeni topladı.

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