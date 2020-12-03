Uyku saatimiz geldi

Ünlü model ve eşi uyumak üzereyken çekilen bu pozu sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
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HER ANLARI SOSYAL MEDYADA
Gösteri dünyasının ünlüleri hayatlarının her anını sosyal medya sayfalarında paylaşıyor. Kimi yemek yaparken, kimi seyahate çıktığında, kimi çocuklarıyla oynarken... Kısacası her anları sosyal medyada. İşte ünlülerin son haftalarda yaptığı paylaşımlardan örnekler.
Backgrid UK
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KIRMIZI RUJ POZU
Victoria Beckham'ın kırmızı rujlu paylaşımı takipçileri arasında çok konuşuldu.
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DOĞUM GÜNÜ ÖPÜCÜĞÜ
Britney Spears'a sevgilisi Sam Asghari'den doğum günü pozu.
4
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ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE
Ciara ve çocuklarının mutluluğu.
5
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CINDY MUTFAKTA
Cindy Crawford yemek telaşında.
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EN ÇOK SELFIE ÇEKENLERDEN BİRİ
Bella Hadid boş vakitlerinde durmadan selfie çekiyor.
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DOĞA NE GÜZEL!
Nina Dobrev ve köpeği doğayı izliyor.
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KIZLARINI BEKLERKEN
Gigi Hadid'in Zayn Malik'le birlikte kızlarını beklerken çekilen bu pozu beğeni topladı.
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UYKU VAKTİ
Heidi Klum, eşi Tom Kaulitz ile uyumadan önce çekilen bu pozunu paylaştı.
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GÜNEŞ BANYOSU
Jourdan Dunn'ın güneş banyosu pozu.
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BAHÇE KEYFİ
Kourtney Kardashian da güneşlenirken çekilen bu pozunu paylaştı.
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SEYAHAT POZU
Kylie Jenner, özel jetiyle seyahatte.
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ÜÇ KIZIYLA BİRLİKTE
Demi Moore ve kızlarının doğaya bütünleştiği an.
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KÖPEĞİNİ YIKADI
Olivia Culpo ile köpeğinin banyo sonrası pozu.
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DÜZENLİ EGZERSİZ
Rebel Wilson'dan egzersiz pozu.
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FARKLI MAKYAJ
Selena Gomez, farklı makyajıyla takipçilerinden beğeni topladı.