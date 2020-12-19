MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUYAP dava açma nasıl yapılır? E-Devlet UYAP dava açma ekranı
GeriGündem UYAP dava açma nasıl yapılır? E-Devlet UYAP dava açma ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 17:38 | 

UYAP dava açma nasıl yapılır? E-Devlet UYAP dava açma ekranı

UYAP dava açma işlemi ile dava süreçleri internet ortamına taşındı. Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği UYAP ekranı üzerinden açılan 'Hukuk Dava Açılış' ekranı üzerinden dava açma işlemi kolayca gerçekleşebilecek. Bunun için belirli aşamaların takip edilmesi gerekecek. Bu adımlar için öncelikle bir adet E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak. Peki, E-Devlet UYAP dava açma işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet UYAP dava açma ekranı hakkında adım adım bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

UYAP dava açma ekranı için öncelikle E-Devlet girişi yapmak gerekecek. Bunun için sayfanın altında yer alan linke tıklamak gerekecek. Giriş yapılmasının ardından isim ve soyisim bölümünün altında yer alan "Hukuka Dava Açılış" bölümündeki "Dava Aç" butonuna basılması gerekecek. Toplam 7 adımda gerçekleşecek olan UYAP dava açma işlemi, mahkeme, tevzi bürosu, dosya ve dava türü seçimiyle başlayıp diğer bilgilerin girilmesiyle tamamlanacak. Adımlar şu şekilde olacak;

2
Abone Olgoogle-news

UYAP dava açma için adımlar şu şekilde olacak;

1 Dava Bilgileri
2 Taraf Bilgileri
3 Harç / Masraf Bilgileri
4 Tevzi Numarası Al
5 Evrak Gönder
6 Ödeme Yap
7 Dava Aç

UYAP EKRANINA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

Dosyanın oluşturulması için dava açılış işlemlerini son aşamaya kadar takip ediniz. Tamamlanmayan işlemlerinizi "Tamamlanmayan Dosyalarım" menüsünden takip edebilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi