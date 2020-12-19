UYAP dava açma nasıl yapılır? E-Devlet UYAP dava açma ekranı

UYAP dava açma ekranı için öncelikle E-Devlet girişi yapmak gerekecek. Bunun için sayfanın altında yer alan linke tıklamak gerekecek. Giriş yapılmasının ardından isim ve soyisim bölümünün altında yer alan "Hukuka Dava Açılış" bölümündeki "Dava Aç" butonuna basılması gerekecek. Toplam 7 adımda gerçekleşecek olan UYAP dava açma işlemi, mahkeme, tevzi bürosu, dosya ve dava türü seçimiyle başlayıp diğer bilgilerin girilmesiyle tamamlanacak. Adımlar şu şekilde olacak;