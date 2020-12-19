UYAP dava açma nasıl yapılır? E-Devlet UYAP dava açma ekranı
UYAP dava açma işlemi ile dava süreçleri internet ortamına taşındı. Adalet Bakanlığı'nın geliştirdiği UYAP ekranı üzerinden açılan 'Hukuk Dava Açılış' ekranı üzerinden dava açma işlemi kolayca gerçekleşebilecek. Bunun için belirli aşamaların takip edilmesi gerekecek. Bu adımlar için öncelikle bir adet E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacak. Peki, E-Devlet UYAP dava açma işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Devlet UYAP dava açma ekranı hakkında adım adım bilgiler
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UYAP dava açma ekranı için öncelikle E-Devlet girişi yapmak gerekecek. Bunun için sayfanın altında yer alan linke tıklamak gerekecek. Giriş yapılmasının ardından isim ve soyisim bölümünün altında yer alan "Hukuka Dava Açılış" bölümündeki "Dava Aç" butonuna basılması gerekecek. Toplam 7 adımda gerçekleşecek olan UYAP dava açma işlemi, mahkeme, tevzi bürosu, dosya ve dava türü seçimiyle başlayıp diğer bilgilerin girilmesiyle tamamlanacak. Adımlar şu şekilde olacak;
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UYAP dava açma için adımlar şu şekilde olacak;
1 Dava Bilgileri 2 Taraf Bilgileri 3 Harç / Masraf Bilgileri 4 Tevzi Numarası Al 5 Evrak Gönder 6 Ödeme Yap 7 Dava Aç