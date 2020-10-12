Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?

Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de sosyal medyaya konu oldu. TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"daki hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.