Eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisi, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor. Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü olan Uyanış Büyük Selçuklu diziside Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, haşhaşiler, Hasan Sabbah ve Fatımileri’nde işleneyeceği dizide Sultan Melikşah ve Ahmed Sencer döneminin büyük ve ihtişamlı hikayesi ekranlara gelecek. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu nerede çekiliyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ekran macerasına hızlı bir giriş yapan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncu kadrosuyla olduğu kadar çekim yerleriyle de sosyal medyaya konu oldu. TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"daki hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı. Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.
2
Abone Ol
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, İstanbul Beykoz ve Riva'da bulunan ormanlık alana kurulan filmin çekimleri bu bölgede gerçekleştiriliyor.
3
Abone Ol
"Uyanış: Büyük Selçuklu"dan dev prodüksiyon
Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.
4
Abone Ol
Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.