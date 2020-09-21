Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman hangi kanalda başlıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin tanıtımlarına yenisi eklendi. Büyük Selçuklu devletinin kuruluş hikayesini ekrana taşıyacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sahneleri kadar oyuncuları da dikkatleri üzerine çekti. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
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1
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Yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oldu. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu şimdiden oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor.
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Uyanış Büyük Selçuklu Oyuncuları
Geniş bir kadrosu bulunan Uyanış Büyük Selçuklu’nun oyuncuları arasında Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.
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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Yeni yayın dönemine ses getirecek dizilerle girmeye hazırlanan TRT 1'de, "kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın" öyküsünü anlatacak "Uyanış: Büyük Selçuklu", 28 Eylül Pazartesi günü ilk bölümüyle görücüye çıkacak.