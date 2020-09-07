Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başlangıç tarihi ve ilk fragman duyurusunu yapan TRT, diziyi "Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü" ifadeleriyle tanıttı. Büşra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç gibi isimlerin boy göstereceği dizide, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu anlatılacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor ve Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler