Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, ilk tanıtım fragmanı ile ekranlara gelmesinin ardından araştırılan konu olmaya başladı. Fragmanı ile beğeni toplayan Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu,gibi önemli isimler boy gösterecek. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu anlatacak olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor ve oyuncu kadrosu içerisinde kimler var? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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1
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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başlangıç tarihi ve ilk fragman duyurusunu yapan TRT, diziyi "Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü" ifadeleriyle tanıttı. Büşra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç gibi isimlerin boy göstereceği dizide, Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu anlatılacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu içerisinde kimler yer alıyor ve Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
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Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu arasında Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Ekin Koç, Sevda Erginci, Ilker Kizmaz , Cemal Toktas, Osman Sonant, Gürkan Uygun, Cemal Toktaş gibi isimlerin yer alması bekleniyor.