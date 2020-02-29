Kraliyet düğününde bir ilk: Bu kadarını 68 yıldır tahtta olan Kraliçe bile görmemişti

İngiliz basınının iddiasına göre 37 yaşındaki damat Edoardo Mapelli Mozzi'nin daha önceki ilişkisinden dünyaya gelen 3 yaşındaki oğlu Christopher, babasının sağdıçlığını üstlenecek. Prenses Beatrice ve Mozzi'nin sözcüsüne dayandırılarak verilen haberlere göre Mozzi, oğluna kendisine sağdıçlık yapmak isteyip istemediğini sordu. Yine İngiliz basınındaki iddialara göre 3 yaşındaki Christopher ya da aile içindeki adıyla Wolfie de belki de ne anlama geldiğini bile bilmediği bu teklifi kabul etti. Yani minik Wolfie, düğünde babası için nikah yüzüklerini taşıyacak. İngiliz basınının bu iddiasına Saray'dan ise hiçbir yanıt gelmedi.