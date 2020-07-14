Üvey babanın yatıyla tatilde

Avrupa'nın en göz önünde kraliyet ailesi üyelerinden biri olan genç çift çocuklarını evde bırakıp tatile çıktı.
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YAT TURU
Monako Prensesi Caroline'in, genç yaşta kaybettiği İtalyan iş adamı Stefano Casiraghi ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu Andrea Casiraghi ile eşi Tatiana Santa Domingo bir grup arkadaşlarıyla birlikte yat turuna çıktı.
Backgrid UK
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ÇOCUKLARI EVDE BIRAKTILAR
Her ikisi de 36 yaşında olan Casiraghi ve Santa Domingo, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Fransa'nın Saint Jean Cap Ferrat bölgesinde Pacha III adlı yatla denize açıldı. Yanlarına iki çocuklarını almayan çift, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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20137TE EVLENDİLER
2013 yılında dünyaevine giren çiftin bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor. Çift, yat gezintisine çıkarken 7 ve 5 yaşlarındaki çocuklarını yanlarına almadı.
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ÜVEY BABASININ YATI
Çiftin arkadaşlarıyla birlikte tura çıktıkları yat, Andrea Casiraghi'nin annesi Prenses Caroline'in şu anda evli olduğu Hannover Prensi Ernst August'a ait.
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BABASINI ÇOK KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİ
Andrea Casiraghi'nin babası Stefano, 1990 yılında katıldığı bir yat yarışında geçirdiği kaza sonucu hayata veda ettiğinde henüz 30 yaşındaydı. Andrea Casiraghi'nin Charlotte adında bir kız ve Pierre adında bir de erkek kardeşi bulunuyor.
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KOLOMBİYA'NIN ZENGİN AİLELERİNDEN
Andrea Casiraghi'nin eşi Tatiana Santa Domingo ise Kolombiya'nın en zengin ailelerinden birinden geliyor.
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DÖRDÜNCÜ SIRADA
Uzun süre birlikte olan Andrea Casiraghi ile Tatiana Santa Domingo, 2013 yılında evlendiler. Casiraghi, Monako Prensliği'nin tahtı için dördüncü sırada bulunuyor.