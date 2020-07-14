Üvey babanın yatıyla tatilde

ÇOCUKLARI EVDE BIRAKTILAR Her ikisi de 36 yaşında olan Casiraghi ve Santa Domingo, bir grup arkadaşlarıyla birlikte Fransa'nın Saint Jean Cap Ferrat bölgesinde Pacha III adlı yatla denize açıldı. Yanlarına iki çocuklarını almayan çift, gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkardı.