Dudak uçuklatan iddia: Böyle giderse boşanacaklar

Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte ünlü ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'in sorularını yanıtladı ve sözleri; dünyayı, özellikle de İngiliz kraliyet ailesini ayağa kaldırdı. Aradan bir hafta geçmiş olsa da o röportajda özellikle de Meghan Markle'ın sarf ettiği sözler hala tartışma yaratıyor. Röportajın ardından çiftle ilgili iddialar da bitmek bilmiyor. Bunlara yeni biri ve belki de en çarpıcısı eklendi. Meghan Markle'ın üvey ablası Samantha, Prens Harry ve Meghan Markle'ın böyle giderse boşanacağını ileri sürdü.
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BOŞANMALARI BÜYÜK İHTİMAL
TMZ sitesine konuşan 56 yaşındaki Samantha Markle, Prens Harry'nin evliliğini sorguladığını ileri sürüp "Görüyorum ki evlilikleriyle ilgili kapsamlı bir danışmanlık almadıkları sürece bu iş boşanmayla sonuçlanır" dedi.
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"HARRY EVLİLİĞİNİ SORGULUYORDUR"
Meghan Markle ile iyi geçinmediği bilinen Samantha Markle, üvey kardeşinin "narsistik kişilik bozukluğu" olduğunu ileri sürdü. Samantha Markle, Meghan Markle'ın, babaları Thomas Markle'a da çok zarar verdiğini iddia etti. Samantha Markle, çifti, İngiliz kraliyet ailesi hakkında söyledikleriyle ilgili özür dilemeye de çağırdı.
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"12 YAŞINDA DEĞİL SONUÇTA"
Samantha Markle, Prens Harry hakkında da "Belki de evliliğini sorgulamaya çoktan başlamıştır. Eğer işleyen bir frontal beyin lobu varsa bunu yapmak zorunda. 12 yaşında değil" diye konuştu.
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"KRALİYET AİLESİNİ BİLMİYORDUM" SÖZLERİ DE MERCEK ALTINA ALINDI
Bu arada Markle'ın röportajda sarf ettiği başka sözler de mercek altına alınıyor. Bunlardan biri de Meghan Markle'ın, evlenmeden önce İngiliz kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemesiydi. Markle, röportajda ne İngiliz kraliyet ailesi ne de Prens Harry hakkında hiçbir şey bilmediğini ve araştırma da yapmadığını ileri sürmüştü.
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KRALİYET AİLESİYLE İLGİLİ YAZI KALEME ALMIŞ
İngiliz basını ikinci bebeğine hamile olan Meghan Markle'ın bu iddialarını da araştırdı ve söyledikleriyle ilgili tartışma yaratan bir yazısını buldu. Markle, Prens Harry ile nişanlanmadan önce hem bir Instagram sayfasına sahipti hem de bir blog yazıyordu. Markle'ın, kraliyet ailesine gelin gideceği belli olduktan sonra inaktif hale getirdiği The Tig adlı bloğunda Kate Middleton ve Prens William'ın düğünüyle ilgili görüşlerini dile getirdiği de ortaya çıktı.
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KENDİNİ KILIÇLI PRENSESE BENZETTİ
Meghan Markle, 2014 yılında kaleme aldığı yazısında, 2011'de yapılan ve çok uzun süre de gündemden düşmeyen düğün ile ilgili görüşlerini ifade etmişti. Middleton'ın düğünü hakkındaki bitmek tükenmek bilmeyen konuşmalara ve yorumlara değinen Markle "Küçük kızlar prenses olmayı hayal eder" diye yazmıştı. Kendisi söz konusu olduğunda ise Güç Prensesi She Ra ile ilgilendiğini anlatmıştı.
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"KÜLKEDİSİNDEN SÖZ ETMİYORUM"
Markle, 1980'lerin çizgi romanlarına aşina olmayanlar için de She Ra'nın He Man'in ikiz olduğunu belirtip onun güçlü duruşuyla bilinen kılıçlı bir asil olduğunu hatırlatmıştı. Meghan Markle yazısında kesinlikle Külkedisi'nden söz etmediğini de vurgulamıştı. Markle, yetişkin kadınların prenses olmakla ilgili bu çocukluk fantezisini koruduklarını da belirtip Kate Middleton'ın Prens William ile düğünü hakkında bu kadar çok konuşulmasını da örnek göstermişti yazısında.
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DIANA İLE İLGİLİYDİ
Meghan Markle'ın bazı çocukluk arkadaşları da onun İngiliz kraliyet ailesinden her zaman hoşlandığını, özellikle de Prenses Diana ile ilgilendiğini ileri sürdü. The Sun gazetesinin iddiasına göre Ninaki Priddy adlı bir arkadaşı da Markle'ın "Prenses Diana'nın 2000'li yıllar modeli" olmak istediğini söyledi.