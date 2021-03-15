Dudak uçuklatan iddia: Böyle giderse boşanacaklar

"KRALİYET AİLESİNİ BİLMİYORDUM" SÖZLERİ DE MERCEK ALTINA ALINDI Bu arada Markle'ın röportajda sarf ettiği başka sözler de mercek altına alınıyor. Bunlardan biri de Meghan Markle'ın, evlenmeden önce İngiliz kraliyet ailesi hakkında hiçbir şey bilmediğini söylemesiydi. Markle, röportajda ne İngiliz kraliyet ailesi ne de Prens Harry hakkında hiçbir şey bilmediğini ve araştırma da yapmadığını ileri sürmüştü.