Utangaç âşıklar! Ekin Türkmen ve sevgilisi ilk kez el ele

Hayat hikayemden çok şey kattım Savaş Özdemir, 6 sezondur rol aldığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisine veda etti. Oyuncu, yapım şirketinin kendisini bırakmak istemediğini ancak çok yorulduğunu ifade etti: “Tipi karakteriyle vedalaşmak inanın benim için de çok zor oldu. Tipi’yi uzun zamandır bedenimde konuk ettim. Kendi hayat hikayemden çok şey verdim. Bizleri onurlandıran, gururlandıran tüm izleyici dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”