Utangaç âşıklar! Ekin Türkmen ve sevgilisi ilk kez el ele
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Yeni sevgilisiyle el ele
Ekin Türkmen, ismini açıklamadığı yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi. Türkmen’in sevgilisi, fotoğrafları çekilince oyuncunun yanından uzaklaştı.
Oyuncu Ekin Türkmen önceki gün yeni sevgilisiyle ilk kez Rumelihisarı’nda görüntülendi. Türkmen ve sevgilisi, sahil boyunca köpeklerini gezdirdi.
2
Ünlü oyuncunun rahat tavırları dikkat çekerken, sevgilisi bir hayli utangaçtı.
Objektifleri fark eden Türkmen’in sevgilisi, oyuncunun elini bırakarak uzaklaştı. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan Ekin Türkmen, yeni sevgilisinin adını vermek istemedi. Behlül AYDIN
3
Hediye köpek!
Oyuncu Tuan Tunalı ve sevgilisi Yana Mazanova önceki gün Emirgan’daydı. Çift, Sunny adlı köpeklerini gezdirmeye çıkardıklarını söyledi. Tunalı, Dachshund cinsi köpeği sevgilisine doğum günü hediyesi olarak aldığını belirtti. Genç çift, objektiflere poz verdikten sonra araçlarına binerek uzaklaştı. (Sayit DURMAZ)
4
Park buluşması
Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün Etiler’deydi. Spor sonrası bir parkta arkadaşlarıyla buluşan sunucu, muhabirlerin yanına gelip soruları yanıtladı. Esmersoy, “Yaz ve bayram için planınız var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Yaz sezonunda yakın arkadaşlarımla olacağım. Bayramda ise komşularımla bayramlaşırız.” (Deniz BOY)
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Aşk yok
Oyuncu Ümit Kantarcılar, yeni rol arkadaşı Sude Zülal Güler’le önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaptı. Kantarcılar, fotoğrafını çeken muhabirlere “Arkadaşız, aşk filan yok” dedi. (Sayit DURMAZ)
6
Üç Dirvana erkeği
Yaklaşık 3 sene önce ilk çocukları Süleyman’ı kucaklarına alan Tanem Sivar ve Edhem Dirvana, ikinci bebekleri Kemal’e de 1 ay önce kavuştu. Tanem Sivar, eşi ve oğullarının bu fotoğrafını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı: “3 Dirvana erkeği ile tam 1 ay geçti.”
7
İsviçre tatili
Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen, İsviçre tatilinden pozlarını Instagram hesabında beğeniye sundu. Reynmen’in fotoğrafları kısa sürede birçok yorum aldı. Şarkıcı, “Ya buralar müthiş güzel ama acayip pahalı” dedi.
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“Çarkıfelek”i sunarım
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil önceki gün Bebek’te görüntülendi. Erbil “Babam Antalya’da havuz keyfi yapıyor. Sağlık durumu gayet iyi, yakında yanına gideceğim. Yaz aylarında babamla birlikte Bodrum ve Çeşme, gezmeyi düşünüyoruz” dedi. Erbil oyunculukla ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: “Oyunculukla ilgili bir proje bekliyorum ama hayalim sunucu olmak. Bakarsınız ‘Çarkıfelek’i ben sunarım.” (Behlül AYDIN)
9
Spor sağlıktır
Şarkıcı Gökçe, spor yaptığı anları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Yarın yayınlanacak yeni şarkısı “Kader Utansın”ın da haberini veren Gökçe, videosuna şu notu düştü: “Spor sağlıktır. Squat yapıyoruz diye bizi kıskanıyorlar.”
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Hayat hikayemden çok şey kattım
Savaş Özdemir, 6 sezondur rol aldığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisine veda etti. Oyuncu, yapım şirketinin kendisini bırakmak istemediğini ancak çok yorulduğunu ifade etti: “Tipi karakteriyle vedalaşmak inanın benim için de çok zor oldu. Tipi’yi uzun zamandır bedenimde konuk ettim. Kendi hayat hikayemden çok şey verdim. Bizleri onurlandıran, gururlandıran tüm izleyici dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum.”
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Klip için kampa girdi
Derya Uluğ, 2 yıllık aranın ardından yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Emrah Karakuyu’ya, aranjesi ise Ozan Bayraşa ve Asil Gök’e ait “Kanunlar Gibi”, yarın DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak. Aytekin Yalçın yönetmenliğinde çekilen klip de yarından itibaren yayında olacak.
Derya Uluğ, şarkının klibi için 2 aylık bir hazırlık süreci geçirdi. Özel diyetisyen ve spor hocasıyla kampa giren şarkıcı, bu süreçte karbonhidrat, süt ürünleri ve ekmek tüketmedi. Uluğ ayrıca klipteki dans performansı için haftada 4 gün eğitmen eşliğinde çalıştı.
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Set halleri
“Prens” adlı yeni bir dizi için kamera karşısına geçen Aslı Tandoğan, önceki gün setten paylaşımlar yaptı.
‘Leydi Anarkhia’ rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Tandoğan, rol arkadaşları Çağdaş Onur Öztürk ve Giray Altınok’la fotoğraflarını Instagram’da yayınladı. Giray Altınok’un senaryosunu da yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Bülent İşbilen’in oturduğu komedi dizisi, dijital platformda yayınlanacak.