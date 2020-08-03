Üstsüz plaj keyfi: Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor
Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği gözde tatil bölgesinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
Mega, Backgrid USA, Instagram
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YORGUNLUĞUN ACISINI ÇIKARIYOR
29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, hem yoğun çalışma programının hem de ardından gelen koronavirüs salgınının yorgunluğunu yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği tatilde çıkarıyor.
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IBIZA ADASINA GİTTİLER
Ora, sevgilisi Romain Gavras ve bir grup arkadaşları, tatil için ünlülerin gözde tatil bölgesi İspanya'nın Ibiza adasını seçti.
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GÜNÜ PLAJDA GEÇİRDİLER
Geçen hafta tekne turuna çıkan grup önceki gün de plajda kalmayı tercih etti.
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ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ
Sevgilisi Romain Gavras ile sık sık romantik görüntüler sergileyen Rita Ora, siyah bir bikini giydi.
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HARARETLİ SOHBET
Ora bir süre sonra bikinisinin üst parçasını çıkardı ve uzun saatler boyunca da öyle kaldı. Rita Ora ve arkadaşları bir ara derin bir sohbete dalıp hararetli el hareketleriyle bir konu üzerinde konuştu.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Şarkıcı, tatilde çekilen bazı fotoğraflarını sosyal medya sayfasından da paylaştı.
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ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLU
Rita Ora'nın birlikte olduğu Romain Gavras, Yunan- Fransız bir yönetmen. 39 yaşındaki Gavras, sinemanın büyük ustalarından yönetmen Costa Gavras'ın oğlu. Annesi ise Fransız yapımcı ve gazeteci Michele Ray Gavras.
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UNUTULMAZ FİLMLERE İMZA ATTI
Romain Gavras'ın babası Costa Gavras, Kayıp, İtiraf, Amen gibi yapımların da içinde bulunduğu ço sayıda filme imza atmış bir yönetmen.
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PRİŞTİNA'DA DÜNYAYA GELDİ
Gerçek adı Rita Sahatçiu olan Rita Ora, Kosova Priştina'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli yıldız ve ailesi daha sonra İngiltere'ye göç etti. O sırada Rita Ora, henüz bir yaşındaydı.
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KÜÇÜK YAŞLARDA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI
Annesi Vera Sahatçiu bir psikiyatr, babası Besnik ise bir pub sahibi. İki kardeşi daha olan Rita Ora, çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı. Ortaokul yıllarında da tiyatro eğitimine adım attı.
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BABASININ PUB'INDA DA ŞARKI SÖYLEDİ
İlk gençlik yıllarında bazen babasının sahibi olduğu pub'da bazen de Londra civarındaki açık mikrofon oturumlarında şarkı söyleyerek dikkat çekti Ora.
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DJ FRESH KEŞFETTİ
Onu bugünkü kariyerine taşıyan adım ise Youtube'da paylaştığı videolar oldu. Onlardan biri Hot Right Now adlı şarkısı için bir kadın vokalist arayan DJ Fresh'in dikkatini çekti. Rita Ora 2012 yılında yayınlanan o teklide görev aldı. Rita Ora o adımdan sonra da kendi kariyerinde hızlı adımlarla yükselmeye başladı ve adını önce İngiltere'de sonra da tüm dünyada duyurdu. Günümüzün en başarılı ve albümleri çok satan şarkıcılarından biri olarak tanınıyor.
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ADINI EFSANE YILDIZDAN ALDI
Rita Ora, adını dedesinin çok sevdiği efsane yıldız Rita Hayworth'tan alıyor. Aslında Sahatçiu (saatçi) olan soyadları da babası tarafından daha kolay telaffuz edilmesi için Ora (Arnavutça saat) olarak değiştirildi.
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ANNESİ INSTAĞRAM FENOMENİNE DÖNÜŞTÜ
Rita Ora'nın annesi Vera da bir süredir Instagram paylaşımları sayesinde bir sosyal medya fenomenine dönüştü.