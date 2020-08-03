Üstsüz plaj keyfi: Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor

DJ FRESH KEŞFETTİ Onu bugünkü kariyerine taşıyan adım ise Youtube'da paylaştığı videolar oldu. Onlardan biri Hot Right Now adlı şarkısı için bir kadın vokalist arayan DJ Fresh'in dikkatini çekti. Rita Ora 2012 yılında yayınlanan o teklide görev aldı. Rita Ora o adımdan sonra da kendi kariyerinde hızlı adımlarla yükselmeye başladı ve adını önce İngiltere'de sonra da tüm dünyada duyurdu. Günümüzün en başarılı ve albümleri çok satan şarkıcılarından biri olarak tanınıyor.