MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜstsüz plaj keyfi: Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor
GeriMagazin Üstsüz plaj keyfi: Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 11:54,

Üstsüz plaj keyfi: Ünlü yönetmenin oğluyla aşk yaşıyor

Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği gözde tatil bölgesinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Mega, Backgrid USA, Instagram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YORGUNLUĞUN ACISINI ÇIKARIYOR
Abone Olgoogle-news

YORGUNLUĞUN ACISINI ÇIKARIYOR

29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, hem yoğun çalışma programının hem de ardından gelen koronavirüs salgınının yorgunluğunu yeni sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği tatilde çıkarıyor.

2IBIZA ADASINA GİTTİLER
Abone Olgoogle-news

IBIZA ADASINA GİTTİLER

Ora, sevgilisi Romain Gavras ve bir grup arkadaşları, tatil için ünlülerin gözde tatil bölgesi İspanya'nın Ibiza adasını seçti.

3GÜNÜ PLAJDA GEÇİRDİLER
Abone Olgoogle-news

GÜNÜ PLAJDA GEÇİRDİLER

Geçen hafta tekne turuna çıkan grup önceki gün de plajda kalmayı tercih etti.

4ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ
Abone Olgoogle-news

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

Sevgilisi Romain Gavras ile sık sık romantik görüntüler sergileyen Rita Ora, siyah bir bikini giydi.

5HARARETLİ SOHBET
Abone Olgoogle-news

HARARETLİ SOHBET

Ora bir süre sonra bikinisinin üst parçasını çıkardı ve uzun saatler boyunca da öyle kaldı. Rita Ora ve arkadaşları bir ara derin bir sohbete dalıp hararetli el hareketleriyle bir konu üzerinde konuştu.

6SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Abone Olgoogle-news

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Şarkıcı, tatilde çekilen bazı fotoğraflarını sosyal medya sayfasından da paylaştı.

7ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLU
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLU

Rita Ora'nın birlikte olduğu Romain Gavras, Yunan- Fransız bir yönetmen. 39 yaşındaki Gavras, sinemanın büyük ustalarından yönetmen Costa Gavras'ın oğlu. Annesi ise Fransız yapımcı ve gazeteci Michele Ray Gavras.

8UNUTULMAZ FİLMLERE İMZA ATTI
Abone Olgoogle-news

UNUTULMAZ FİLMLERE İMZA ATTI

Romain Gavras'ın babası Costa Gavras, Kayıp, İtiraf, Amen gibi yapımların da içinde bulunduğu ço sayıda filme imza atmış bir yönetmen.

9PRİŞTİNADA DÜNYAYA GELDİ
Abone Olgoogle-news

PRİŞTİNA'DA DÜNYAYA GELDİ

Gerçek adı Rita Sahatçiu olan Rita Ora, Kosova Priştina'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli yıldız ve ailesi daha sonra İngiltere'ye göç etti. O sırada Rita Ora, henüz bir yaşındaydı.

10KÜÇÜK YAŞLARDA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI
Abone Olgoogle-news

KÜÇÜK YAŞLARDA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLADI

Annesi Vera Sahatçiu bir psikiyatr, babası Besnik ise bir pub sahibi. İki kardeşi daha olan Rita Ora, çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı. Ortaokul yıllarında da tiyatro eğitimine adım attı.

11BABASININ PUBINDA DA ŞARKI SÖYLEDİ
Abone Olgoogle-news

BABASININ PUB'INDA DA ŞARKI SÖYLEDİ

İlk gençlik yıllarında bazen babasının sahibi olduğu pub'da bazen de Londra civarındaki açık mikrofon oturumlarında şarkı söyleyerek dikkat çekti Ora. 

12DJ FRESH KEŞFETTİ
Abone Olgoogle-news

DJ FRESH KEŞFETTİ

Onu bugünkü kariyerine taşıyan adım ise Youtube'da paylaştığı videolar oldu. Onlardan biri Hot Right Now adlı şarkısı için bir kadın vokalist arayan DJ Fresh'in dikkatini çekti. Rita Ora 2012 yılında yayınlanan o teklide görev aldı. Rita Ora o adımdan sonra da kendi kariyerinde hızlı adımlarla yükselmeye başladı ve adını önce İngiltere'de sonra da tüm dünyada duyurdu. Günümüzün en başarılı ve albümleri çok satan şarkıcılarından biri olarak tanınıyor.

13ADINI EFSANE YILDIZDAN ALDI
Abone Olgoogle-news

ADINI EFSANE YILDIZDAN ALDI

Rita Ora, adını dedesinin çok sevdiği efsane yıldız Rita Hayworth'tan alıyor. Aslında Sahatçiu (saatçi) olan soyadları da babası tarafından daha kolay telaffuz edilmesi için Ora (Arnavutça saat) olarak değiştirildi.

14ANNESİ INSTAĞRAM FENOMENİNE DÖNÜŞTÜ
Abone Olgoogle-news

ANNESİ INSTAĞRAM FENOMENİNE DÖNÜŞTÜ

Rita Ora'nın annesi Vera da bir süredir Instagram paylaşımları sayesinde bir sosyal medya fenomenine dönüştü.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi