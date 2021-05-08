Usta sanatçı Zeki Alasya vefatının 6. yıl dönümünde anılıyor

"Zeki'yle bizi bir arada tutan şey duyguydu, para değil." Metin Akpınar, Alasya'nın vefatının ardından verdiği bir röportajda, "Zeki'siz olmak çok büyük bir eksiklik. Çok büyük bir yoksunluk. Anlatılmaz. Kocaman bir adam yok. Zeki'yle bizi bir arada tutan şey duyguydu, para değil. 1962'de tanıştık. Ondan önce de kader bizi birleştirmişti. Babalarımız aynı yerde çalışırdı. Kader bizi birleştirdi. Annelerimizin imamları bile aynıydı. Bu yazgı bizi birleştirdi ve ölüme kadar da ayrılmadık. Ayrılık dedikoduları saçma sapan dedikodulardı." ifadelerini kullanmıştı.