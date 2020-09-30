Usta oyuncu Zihni Göktay isyan etti: 7 ay için 10 bin TL

EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNEMİYORUZ Eşinin hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Zihni Göktay, emekli maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek şöyle dedi: “Vereceğiz ya da vermeyeceğiz diye bir şey söylesinler. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu seçim propagandasında ‘Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem’ dedi. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum, alnımın teriyle paramı kazandım. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim.”