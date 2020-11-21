Usta oyuncu Turgay Tanülkü yaşadığı ilginç hırsızlık olayını anlattı: Hocam bizim çocuklar senin evine girmiş...

'Benim çocukluk özlemimi o minikler yaşamasın' Çocukları çok seven ve bugüne kadar 26 çocuğu evlat edinen usta oyuncu, kendisini yardıma ihtiyacı olan miniklere adadı. Uzun süredir çocuklara yardımlar gönderen Tanülkü, "1981 yılından itibaren çocuklarla ilgilenmeye çalıştım. Kendim için bir şeyler yapmak istedim. Çocukluk özlemlerimi onlar yaşamasın istedim. Bir nebze de olsa ellerinden yüreklerinden tutmak için uğraşıyorum. Böyle olunca insan olduğumu anlıyorum. Çocuklara değil kendime iyilik yapıyorum. Öksüz ve yetim büyümenin ne demek olduğunu iyi bilirim. Kendi özlemlerim vardı. İşte o çocuklar ulaşsın istiyorum. Onlar bana ülkemin verdiği armağan" dedi.