Usta oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yardımına meslektaşı Feyza Çıpa yetişti!

Pencereden muhabirlere seslenen Kasapbaşoğlu “21 gün oldu evdeyim, sağ olsun böyle genç dostlar yardım ediyorlar. Kutsi ile Feyza ilaçlarımı alıp getiriyor. Geçen gün de 10 tane ekmek getirdiler. Hâlâ onları yiyorum. Ne mutlu bana ki, güzel insanlar biriktirmişim” dedi.