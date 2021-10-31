Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti... Gönül Orbey kimdir?

Usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği tarafından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül’ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.