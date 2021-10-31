Usta oyuncu Gönül Orbey hayatını kaybetti... Gönül Orbey kimdir?
Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Orbey’in vefat haberi ardından pek çok meslektaşı taziye mesajı paylaştı. 84 yaşında vefat eden Gönül Orbey, 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi. İşte Gönül Orbey'in biyografisi...
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Usta tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği tarafından yapılan paylaşımda "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül’ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.
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anatçı, Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.
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Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızlara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.