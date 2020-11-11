Usta komedyen Kemal Sunal doğum gününde anılıyor... Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım!
Bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayatını kaybeden Kemal Sunal, doğum gününde unutulmadı. Usta komedyen Kemal Sunal 77. yaş gününde ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor.
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Bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek henüz 55 yaşındayken hayata veda eden Kemal Sunal, Türkiye'de komedi alanında derin bir boşluk bıraktı.
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"Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” diyen ve gülen yüzü ile milyonları kendine hayran bırakan usta komedyen Kemal Sunal 77. yaş gününde anılıyor...
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Merhum sanatçı Kemal Sunal'ın 77. doğum günü tüm sevenleri tarafından kutlanıyor. Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
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Gül Sunal, Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını ifade etti. "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" ifadelerini kullanan Gül Sunal, şunları söyledi:
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11 Kasım
Kemal 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı "Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını ‘Işık’ koymak istedik. Ama ebe ‘bu bebek boylu poslu ağır başlı bir delikanlı olacak’ deyince ‘Kemal olsun’ dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.”
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Kemal ismi, kişisel hırslarından arınmış ve evrenle bütünleşmiş kimse.. Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem... Yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik... diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki…
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İlk tanıştığımızda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde ailece kutlamayı tercih etti hep…
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Biz bize o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki… Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, O'nu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar.
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Kemal dışarda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa sadece okul arkadaşları, bir defa sadece ailesi, bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb.. güzel doğum günü davetleri yaptık.
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O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak. En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık…
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"İYİ KALPLİ KAHRAMANIM"
Ali Sunal da babasının doğum gününü, "Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam... İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım... Çok özledim çok" sözleriyle kutladı.