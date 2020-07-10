Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Antalya’da üst üste iki gün evinde yangın çıkan Rus genç, evi bilerek yaktığını iddia eden bina sakinleri tarafından dövüldü. Kendini, “temizliğe geldim” diye savunan genç, apartman sakinlerinin polis çağırmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Apartman sakinlerinden Sedat Aktan, şahsın bir an önce gözaltına alınıp evden uzaklaştırma kararının alınması gerektiğini söyledi. Aktan, her gece evin etrafında nöbet tuttuklarını belirterek, “Burada doğal gaz borusu var. Bunlar patlayınca mı tedbir alınacak. Şahsın durumunu ve bizim durumumuzu göz önüne alınıp yetkililerden tedbir alınmasını istiyoruz. Her akşam apartman olarak burada nöbet tutuyoruz. 2-3 akşamdır yanık kokusuyla, dumanla kalkıyoruz.” diye konuştu.