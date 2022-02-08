Üsküdar'daki patlamanın nedeni belli oldu! Doğal gaz sıkışması neden olur, neden patlar?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusyaya gözdağı: Ukraynayı işgal ederse...Rusya'ya gözdağı: Ukrayna'yı işgal ederse...#Joe Biden
Londra ziyaretinden ilk mesaj: Görüşmeler çok olumluLondra ziyaretinden ilk mesaj: Görüşmeler çok olumlu#Ekonomi
Fatih Terim, Galatasaraya başkan olacak mı Harekete geçtiği iddiası...Fatih Terim, Galatasaray'a başkan olacak mı? Harekete geçtiği iddiası...#Fatih Terim
İbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacakİbrahim Kalın açıkladı: Elektrik faturalarında yeni adımlar atılacak#İbrahim Kalın
Emine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyorEmine Erdoğan son gelişmeyi paylaştı: Durumumuz iyi seyrediyor#Emine Erdoğan
Büyükçekmecedeki korkunç cinayette şok ses kaydı ortaya çıktıBüyükçekmece'deki korkunç cinayette şok ses kaydı ortaya çıktı!#Murat Kartal
Üsküdarda binada patlama Bakan Kurumdan kentsel dönüşüm açıklamasıÜsküdar'da binada patlama! Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması#Üsküdar
Süper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoya silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladıSüper Lig ekibi, genç futbolcu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı#Aziz Aksoy
Günlük tabloya dahil olmak an meselesi Bakan Kocadan dikkat çeken uyarı"Günlük tabloya dahil olmak an meselesi!" Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme TutuklandılarŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Tutuklandılar#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Kazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildiKazakistan’da Nursultan Nazarbayev’in siyasi yetkileri iptal edildi#Nursultan Nazarbayev
İstanbuldaki çarpıcı detay Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88i...İstanbul'daki çarpıcı detay! Bakan Koca ayrıntılarıyla paylaştı: Yüzde 88'i...#Fahrettin Koca
Paylaşımı tepki çekmişti Derya Büyükuncu hakkında yeni kararPaylaşımı tepki çekmişti! Derya Büyükuncu hakkında yeni karar#Derya Büyükuncu
Fatma Girikin ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu dahaFatma Girik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu daha!#Fatma Girik
Sumudica hakkında futbolcularına cinsel taciz iddiası İsterseniz ispat edebilirimSumudica hakkında 'futbolcularına cinsel taciz' iddiası! "İsterseniz ispat edebilirim"#Marius Sumudica
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar'daki patlamanın nedeni belli oldu! Doğal gaz sıkışması neden olur, neden patlar?

#Doğal Gaz#Üsküdar#Doğal Gaz Sıkışması

Doğal gaz sıkışması nedenleri İstanbul Üsküdar'daki patlama ile beraber yeniden gündeme geldi. Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralanırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın nedeninin doğalgaz sıkışması olduğunu açıkladı. Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullanılan doğal gaz sızıntısı çürümüş sarımsak kokusuna benzer bir kokuyla adlandırılıyor. Peki, doğal gaz sıkışması neden olur, neden patlar? İşte, Üsküdar'daki doğal gaz patlaması ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Üsküdardaki patlamanın nedeni belli oldu Doğal gaz sıkışması neden olur, neden patlar

Üsküdar'da meydana gelen patlama akıllara yeniden doğal gaz sıkışması nedenlerini getirdi. 5 katlı binanın dördüncü katında doğal gaz sıkışması olduğu belirlenen patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralandı. Tedbir amaçlı patlamanın gerçekleştiği bina, elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesinin ardından ekiplerin kontrollü çalışması sonucu yıkıldı. Kapalı hacimde yüzde 5-15 oranında havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde doğal gazın patlayabileceğini belirten uzmanlar, dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

2/4DOĞAL GAZ PATLAMASI NEDEN OLUR

DOĞAL GAZ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Bu soruların yanıtlarını TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr Mete Kalyoncu vermişti.

Kalyoncu, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada günlük hayatta alınacak birkaç önlemle istenmeyen kazaların önüne geçilebileceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hidrokarbon esaslı bir yakıt olan Doğalgaz renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir yakıttır. Ancak havadan daha hafif bir gaz olduğundan, kapalı alanlarda sızma halinde yukarılarda toplanır. Kapalı hacimde yüzde 5-15 oranında havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde patlayabilir. Bu nedenle doğalgaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiç bir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. Ayrıca doğalgaz herhangi bir ortamda çok miktarda bulunduğu zaman, ortamda Oksijen miktarını azaltır. Oksijensiz kalan vücutta önce halsizlik başlar. Bu arada vücutta salgılanan laktik Asit kaslarda kramplara neden olur. Vücut kasılır, kişi hareket edemez ve bağıramaz duruma gelir, aynı ortamda kalmaya devam ederse solunum yetersizliği ve solunum felci ortaya çıkar.

3/4Üsküdardaki patlamanın nedeni belli oldu Doğal gaz sıkışması neden olur, neden patlar

Doğal gaz hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gazdır. Yanlış yapılan doğal gaz tesisatlarının bütçeye zarar verdiğine dikkat çeken Fortes Mühendislik A.Ş. Genel Koordinatörü Yusuf Saygın, “Uzman ellerde yapılmayan doğal gaz tesisatın, patlama gibi üzücü sonuçlar doğurabilir. Bu da can ve mal kaybına neden olabilir” uyarısında bulundu.Saygın, sözlerine şöyle devam etti:

“Doğal gaz kullanım alanlarında çok fazla yanlışı yerinde görüyor ve gerekli teknik girişimlerde bulunuyoruz. Doğru seçilmeyen kombi ya da radyatör enerji kullanımını normal seviyelerden üst seviyelere çıkartarak maddi kayba yol açabiliyor. Yanlış hesaplanan tesisat boru çapı ya da doğru belirlenmeyen kapasite tercihleri, doğal gazda maddi kaybı derinleştirebiliyor.”

4/4Üsküdardaki patlamanın nedeni belli oldu Doğal gaz sıkışması neden olur, neden patlar

Doğal gaz tesisatının kapsamlı bir mühendislik projesi olduğunu vurgulayan Saygın, “Doğal gazın kullanım alanlarına göre kombi kapasiteleri de değişkenlik gösterebiliyor. Kullanım alanının ihtiyacından fazla seçilen yüksek veya düşük kapasiteli kombi, enerji sarfiyatını artırarak bütçeye zarar veriyor. Kombi ve radyatör seçimlerinin yanı sıra doğru su dolaşımının sağlanması da hayati önem taşıyor. Doğal gaz tesisat süreci profesyonel ve teknik bir yaklaşım gerektirir. Doğal gazın kullanıldığı yaşam alanlarında ya da çalışma alanlarında, kullanım için öncelikli olan, mühendislik projesinin hazırlanmasıdır. Doğal gaz kullanım alanının son haline getirilmeden önce yerinde tespiti ve analizi, proje ve mühendislik hesaplamaları oldukça önemlidir. Deneyimli mühendisler eşliğinde hazırlanması gereken bu projeler, doğal gaz dağıtım şirketlerinin kurallarına ve tüm yönetmeliklere uygun olacak şekilde düzenlenmelidir. Aksi takdirde herhangi bir proje ve mühendislik dışı bir çalışma, maalesef maddi ve manevi kayıpların yaşanmasının yolunu açacaktır” diye konuştu.

Doğal gazın sağladığı rahatlık ve konforun, kalitesiz tesisat çalışmaları sonucunda elim olayların yaşanmasına sebep olduğunu söyleyen Saygın, “Bir petrol türevi olan doğal gazın büyük bölümü Metan gazı (CH4) adı verilen hidrokarbon bileşiğinden oluşur. Havayla karışımı durumunda ateş veya kıvılcımla temas ettiğinde patlayabilir. Bu nedenle doğal gaz kullanılan cihaz ve tesisatta hiçbir şekilde gaz sızıntısı olmamalıdır. En küçük bir ihmal, doğalgaz zehirlenmelerine ya da yangınlara neden olabiliyor. Doğal gaz tesisat işleminin uzman ekiplerce yapılması, can ve mal kayıpları gibi istenmeyen üzücü durumlara karşı önlem olabilir” diyerek sözlerine son verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğal Gaz#Üsküdar#Doğal Gaz Sıkışması