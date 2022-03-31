Uşak sahur saatleri 2022 ve imsak vakti: Uşak'ta sahur ne zaman, saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

Uşak sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi'nin yayımlanması ile belli oldu. Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde, Uşak sahur saatleri oruç ibadetini idrak edecek olan vatandaşlara yol gösterecek. Sahur imsak vakitleri takvimiyle seçilen bölgede sahurun saat kaçta gerçekleşeceği ve ezanın ne zaman okunabileceğinin öğrenilebileceği gibi diğer illere ait sahur vakitlerine de ulaşılabilecek. Diyanet bilgisine göre Uşak'ta sahur ve iftar vakitleri şöyle olacak;
UŞAK İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1443
|2 Nisan 2022 Cumartesi
|05:15
|06:39
|13:11
|16:45
|19:33
|20:51
|2 Ramazan 1443
|3 Nisan 2022 Pazar
|05:14
|06:38
|13:11
|16:45
|19:34
|20:53
|3 Ramazan 1443
|4 Nisan 2022 Pazartesi
|05:12
|06:36
|13:11
|16:45
|19:35
|20:54
|4 Ramazan 1443
|5 Nisan 2022 Salı
|05:10
|06:35
|13:10
|16:46
|19:36
|20:55
|5 Ramazan 1443
|6 Nisan 2022 Çarşamba
|05:08
|06:33
|13:10
|16:46
|19:37
|20:56
|6 Ramazan 1443
|7 Nisan 2022 Perşembe
|05:06
|06:32
|13:10
|16:46
|19:38
|20:57
|7 Ramazan 1443
|8 Nisan 2022 Cuma
|05:05
|06:30
|13:09
|16:47
|19:39
|20:58
|8 Ramazan 1443
|9 Nisan 2022 Cumartesi
|05:03
|06:29
|13:09
|16:47
|19:40
|21:00
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.