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Uşak sahur saatleri 2022 ve imsak vakti: Uşak'ta sahur ne zaman, saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri

#Ramazan#Sahur#Uşak

Uşak sahur saatleri Diyanet tarafından açıklandı. 2 Nisan gecesi başlayacak olan mübarek Ramazan ayı, cumartesi günü tutulacak ilk oruç ile karşılanacak. On bir ayın sultanı Ramazan başlarken, ibadetlerini ifa edecek olan vatandaşlar, Uşak sahur ve iftar vakitlerine yoğunlaştı. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Ramazan'da sahur sofralarına oturarak niyet edecek olanlar, Uşak'ta sahur saat kaçta? sorusunun yanıtını Ramazan İmsakiyesi 2022 üzerinden alacaklar. İşte, Diyanet bilgisi ile 2022 Uşak sahur imsak vakitleri.

1/4Uşak sahur saatleri 2022 ve imsak vakti: Uşakta sahur ne zaman, saat kaçta İşte iftar ve sahur vakitleri

Uşak sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi'nin yayımlanması ile belli oldu. Mübarek Ramazan ayının ilk gecesinde, Uşak sahur saatleri oruç ibadetini idrak edecek olan vatandaşlara yol gösterecek. Sahur imsak vakitleri takvimiyle seçilen bölgede sahurun saat kaçta gerçekleşeceği ve ezanın ne zaman okunabileceğinin öğrenilebileceği gibi diğer illere ait sahur vakitlerine de ulaşılabilecek. Diyanet bilgisine göre Uşak'ta sahur ve iftar vakitleri şöyle olacak;

2/4UŞAKTA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA

UŞAK'TA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

UŞAK İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi05:1506:3913:1116:4519:3320:51
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar05:1406:3813:1116:4519:3420:53
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi05:1206:3613:1116:4519:3520:54
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı05:1006:3513:1016:4619:3620:55
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba05:0806:3313:1016:4619:3720:56
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe05:0606:3213:1016:4619:3820:57
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma05:0506:3013:0916:4719:3920:58
8 Ramazan 14439 Nisan 2022 Cumartesi05:0306:2913:0916:4719:4021:00


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3/4İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

4/4Uşak sahur saatleri 2022 ve imsak vakti: Uşakta sahur ne zaman, saat kaçta İşte iftar ve sahur vakitleri

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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#Ramazan#Sahur#Uşak