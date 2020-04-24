Uşak iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi! Uşak iftar saati kaçta? İftara ne kadar kaldı?
Uşak iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Uşak iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Uşak iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Uşak imsakiye bilgileri ve iftar saatleri
Ramazan ayının ilk iftarı için Uşak iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Uşak Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Uşak'ta iftar saat kaçta yapılacak ve Uşak iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Uşak iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileriUŞAK'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Uşak ilk iftar saati 19.54 olacak. Uşak'ta teravih saati ise 21.19 olarak eda edilecek.
UŞAK İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:36
|19:54
|21:19*
|2
|25.04.2020
|04:34
|19:55
|21:20
|3
|26.04.2020
|04:33
|19:56
|21:22
|4
|27.04.2020
|04:31
|19:57
|21:23
|5
|28.04.2020
|04:29
|19:58
|21:24
|6
|29.04.2020
|04:28
|19:59
|21:26
|7
|30.04.2020
|04:26
|20:00
|21:27
|8
|01.05.2020
|04:24
|20:01
|21:28
|9
|02.05.2020
|04:23
|20:02
|21:30
|10
|03.05.2020
|04:21
|20:03
|21:31
|11
|04.05.2020
|04:19
|20:04
|21:32
|12
|05.05.2020
|04:18
|20:05
|21:34
|13
|06.05.2020
|04:16
|20:06
|21:35
|14
|07.05.2020
|04:15
|20:07
|21:36
|15
|08.05.2020
|04:13
|20:08
|21:38
|16
|09.05.2020
|04:12
|20:09
|21:39
|17
|10.05.2020
|04:10
|20:10
|21:40
|18
|11.05.2020
|04:09
|20:11
|21:42
|19
|12.05.2020
|04:07
|20:11
|21:43
|20
|13.05.2020
|04:06
|20:12
|21:44
|21
|14.05.2020
|04:05
|20:13
|21:46
|22
|15.05.2020
|04:03
|20:14
|21:47
|23
|16.05.2020
|04:02
|20:15
|21:48
|24
|17.05.2020
|04:01
|20:16
|21:50
|25
|18.05.2020
|03:59
|20:17
|21:51
|26
|19.05.2020
|03:58
|20:18
|21:52**
|27
|20.05.2020
|03:57
|20:19
|21:54
|28
|21.05.2020
|03:56
|20:19
|21:55
|29
|22.05.2020
|03:55
|20:20
|21:56
|30
|23.05.2020
|03:54
|20:21
|21:57
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