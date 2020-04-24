Uşak iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi! Uşak iftar saati kaçta? İftara ne kadar kaldı?

“Amacımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata vermek”



Bu seneki fiyatların geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı olduğunu bildiren Tura, “Fiyatlarımızda herhangi bir yükselme yok ve biz yapmayacağız. Fahiş fiyat uygulaması bizim için geçerli değil. Bizim tek amacımız halkımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata alsın” dedi.



Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlıların fiyatlarından bahseden Tura, özellikle tulumba fiyatının oldukça uygun olduğunu belirterek, “Geçen seneki cevizli baklava fiyatlarımız 25 liraydı, fıstıklı baklava çeşitlerimiz 35 liraydı, bu sene de aynı devam etmekteyiz. Şu anda belki de Uşak’ın en uygun fiyatlı tulumbasını biz vermekteyiz, onun da fiyatı 15 lira. Ramazan’ın olmazsa olmaz tatlısı Güllacı da bu sene tepsi olarak veriyoruz. Küçük tepsimizin fiyatı 20 lira, büyük tepsimizin fiyatı ise 30 lira” diye konuştu.