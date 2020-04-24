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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 18:09,

Uşak iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi! Uşak iftar saati kaçta? İftara ne kadar kaldı?

Uşak iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Uşak iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Uşak iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Uşak imsakiye bilgileri ve iftar saatleri

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Ramazan ayının ilk iftarı için Uşak iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Uşak Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Uşak'ta iftar saat kaçta yapılacak ve Uşak iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Uşak iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileriUŞAK'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Uşak ilk iftar saati 19.54 olacak. Uşak'ta teravih saati ise 21.19 olarak eda edilecek.

UŞAK İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3619:5421:19*
225.04.202004:3419:5521:20
326.04.202004:3319:5621:22
427.04.202004:3119:5721:23
528.04.202004:2919:5821:24
629.04.202004:2819:5921:26
730.04.202004:2620:0021:27
801.05.202004:2420:0121:28
902.05.202004:2320:0221:30
1003.05.202004:2120:0321:31
1104.05.202004:1920:0421:32
1205.05.202004:1820:0521:34
1306.05.202004:1620:0621:35
1407.05.202004:1520:0721:36
1508.05.202004:1320:0821:38
1609.05.202004:1220:0921:39
1710.05.202004:1020:1021:40
1811.05.202004:0920:1121:42
1912.05.202004:0720:1121:43
2013.05.202004:0620:1221:44
2114.05.202004:0520:1321:46
2215.05.202004:0320:1421:47
2316.05.202004:0220:1521:48
2417.05.202004:0120:1621:50
2518.05.202003:5920:1721:51
2619.05.202003:5820:1821:52**
2720.05.202003:5720:1921:54
2821.05.202003:5620:1921:55
2922.05.202003:5520:2021:56
3023.05.202003:5420:2121:57


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Ramazan ayında yoğun olarak tüketilen güllaç ve baklava gibi tatlılar için Uşak'taki tatlıcılar seri üretime başladı. Tatlıcı esnafı Hasan Tura, tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını belirterek korona virüsten dolayı durgunlaşan işlerin Ramazan ayı ile birlikte yükselmesini umut ettiklerini kaydetti.

Uşak'ta tatlıcılar yoğun mesai harcayacakları Ramazan ayının ilk gününde gecede saatlerinden itibaren seri üretime başladı. Sipariş usulü ve elden teslim olmak üzere müşterilere hizmet için hazır bekleyen tatlıcılar korona virüs önlemlerini almayı da elden bırakmadı. Uşak’taki tatlıcı esnafı Hasan Tura da, işletmelerinde her çeşitten olmak üzere bulunan tatlılara fahiş fiyat uygulamadıklarını kaydederek gelecek talepler için hazır olduklarını belirtti.

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"Kendimizi Ramazan ayındaki yoğun çalışma temposuna göre hazırladık"

Tura salgın hastalığın sebep olduğu durgunluğun işletmelerinde de geçerli olduğunu ancak Ramazan ayının bereketi ile birlikte eski yoğunluğa döneceklerini umut ettiklerini belirtti. Tura sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz kendimizi Ramazan ayındaki yoğun çalışma temposuna göre hazırladık. Tüm personelimizle en temiz ve en güzel hizmeti sunmak için hazırız. Hem personelimizde hem çalışma ortamımızda kişisel temizlik tedbirlerimizi en üst safhaya çıkardık. Ayrıca bağlı bulunduğumuz ortamların dezenfektesine özen gösteriyoruz.”

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“Amacımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata vermek”

Bu seneki fiyatların geçtiğimiz seneki fiyatlarla aynı olduğunu bildiren Tura, “Fiyatlarımızda herhangi bir yükselme yok ve biz yapmayacağız. Fahiş fiyat uygulaması bizim için geçerli değil. Bizim tek amacımız halkımız en iyi tatlıyı en uygun fiyata alsın” dedi.

Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlıların fiyatlarından bahseden Tura, özellikle tulumba fiyatının oldukça uygun olduğunu belirterek, “Geçen seneki cevizli baklava fiyatlarımız 25 liraydı, fıstıklı baklava çeşitlerimiz 35 liraydı, bu sene de aynı devam etmekteyiz. Şu anda belki de Uşak’ın en uygun fiyatlı tulumbasını biz vermekteyiz, onun da fiyatı 15 lira. Ramazan’ın olmazsa olmaz tatlısı Güllacı da bu sene tepsi olarak veriyoruz. Küçük tepsimizin fiyatı 20 lira, büyük tepsimizin fiyatı ise 30 lira” diye konuştu.

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