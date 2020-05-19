Ürküten araştırma! Vuhan'da yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandı

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.