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GeriDünya Ürküten araştırma! Vuhan'da yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandı
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Dünya
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 19:05,

Ürküten araştırma! Vuhan'da yarasalarda 1.500 yeni koronavirüs türü saptandı

Son dakika haberine göre; Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli, yarasalar üzerinde yapılan araştırmada yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi. Bu türlerden bazıları ise çok tehlikeli...

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüste yeni gelişmleler gelmeye devam ediyor... Uzmanlar virüsün nasıl ortaya çıktığını bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli’nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.

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Sputnik’in The Big Picture Science podcast paylaşımından aktardığı habere göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

415 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ
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15 BİN ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ

Habere göre laboratuvar çalışanları yarasaları yakalayıp biyolojik verilerini topladı. Yakalanan yarasaların tükürük, kan ve dışkısından alınan yaklaşık 15 bin örnek analiz edildi.

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Araştırma sırasında bilimciler, örneklerin yüzde 10’unda ‘bir dünya’ koronavirüs buldu, ardından virüsler enstitüde muhafaza edilmek üzere donduruldu.

6İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
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İNSANLARA BULAŞMA RİSKİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Haberde, “Bu virüslerin birçoğu asla insanlara bulaşmayacak, ancak bazıları buna meyilli olabilir. Bilimci şu anda örneklerden hangilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığına açıklık getirmek için onları test etmeye devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

7SALGIN VUHAN’DA BAŞLAMAMIŞ OLABİLİR
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SALGIN VUHAN’DA BAŞLAMAMIŞ OLABİLİR

Bulunan bazı koronavirüs tiplerine karşı antikorlara Çin’in güneyindeki köylülerin kanında rastlandığı belirtilen yazıda, bunun Covid-19 salgınının Vuhan’dan değil, içlerinde yarasaların yaşadığı dağ mağaralarının yakınında bulunan köy bölgelerinden yayılmaya başladığını gösterdiği ifade edildi.

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Bilimciler, henüz kendilerini ortaya çıkarmayan, ancak buna meyilli olan bunca virüsün ‘saatli bomba’ olduğunu belirtti.

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Şu ana kadar koronavirüslerin SARS (2003), MERS-CoV (2012–2015) ve Covid-19 olmak üzere 3 türünün pandemiye yol açtığı biliniyor.

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