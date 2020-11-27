Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kimdir, kaç yaşında? İşte Mehmet Aktürk’ün biyografisi

Aktürk, mesleki kariyerinde ilk olarak 2004 yılında 34.Bölge Aksaray-Kırşehir-Nevşehir Eczacı odası Ürgüp İlçe temsilciliği, 2008 yılında Nevşehir Eczacı Odası Kuruluş faaliyetlerinde görev aldı, 2011-2013 yılları arasında Türk Eczacılar Birliği Büyük Kongresinde merkez heyeti yedek üyeliği yaptı delegeliği devam etmektedir, 2009 yılında 52.Bölge Nevşehir Eczacı Odası'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğine atandı. 1 Kasım 2015 seçimlerindeki aday adaylığı süresince bu görevinden istifa etti. 4 dönemdir bu görevi yürütmektedir.