Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'i sildi

Magazin dünyasının örnek çifteri arasında gösterilen Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, geçtiğimiz yıl ani bir kararla boşandılar.
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Ayrılığa rağmen sosyal medya hesabından eski eşi ile olan fotoğraflarını kaldırmayan Uraz Kaygılaroğlu'ndan aylar sonra sürpriz bir hamle geldi.
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Genç oyuncu, Instagram'dan Melis İşiten ile olan tüm fotoğrafları sildi. İşiten ise, fotoğrafları sayfasında tutmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir takipçisi Melis İşiten'in sayfasında "Uraz silmiş seninle olan fotoğraflarını sen neyi bekliyorsun? Sen de kendi hayatında bak bence..." yorumunu paylaştı.
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Melis İşiten ise takipçisine şu yanıtı verdi:
"Belki bakış açına yeni bir yol çıkar… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Acısını hatırlayıp bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum"