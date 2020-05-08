Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'i sildi

Melis İşiten ise takipçisine şu yanıtı verdi:



"Belki bakış açına yeni bir yol çıkar… Bazı insanlar geçmişlerine sarılırlar, onların arkasında durmaktan güç alırlar, onlara gülümsemeyi ve sahip çıkmayı tercih ederler. Ben böyle bir kadınım. Küçükken geçirdiğim bir operasyon sebebiyle boydan boya bir izim var ve onu çok seviyorum. Acısını hatırlayıp bugün sahip olduğum sağlığıma şükrediyorum"