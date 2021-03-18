Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç yemekte! Sevgilisine uzun uzun baktı!
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Uraz Kaygılaroğlu ve sevgilisi Berrak Tüzünataç dün akşam Arnavutköy'de görüntülendi.
Son günlerin sürpriz çifti Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu dün akşam arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktı.
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Uzun süre sohbet eden sevgililerin samimi halleri dikkat çekti. Mekandan birlikte ayrılan ikili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Uzun uzun sevgilisini izleyen Kaygılaroğlu objektiflere böyle yansıdı.
(Sayit DURMAZ)
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Evde kaldı ne yapayım?
Oktay Kaynarca ve Saba Tümer önceki gün Bebek’teki bir mücevher dükkanında karşılaştı. İki yakın arkadaş birbirlerine sarılıp hasret giderdikleri sırada objektifleri fark edince şaşırdı. Oktay Kaynarca, evlilik kararı almışlar gibi espri yaparak “Evde kaldı, ne yapayım?” dedi.
Saba Tümer, şakayı “Ben hediyemi seçeyim” diyerek sürdürdü. Muhabirlerin “Kır düğünü yapacağınızı duyduk, doğru mu?” sorusu ise Kaynarca’yı güldürdü: “Hadi oradan, abartmayın!” (Behlül AYDIN)
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Sevgilim olsa saklamam
Ceren Yılmaz önceki gün Bomonti’de görüntülendi. Yılmaz, işadamı Emre Fatinoğlu ile aşk yaşadığı haberleri hakkında şunları söyledi: “Gülüyorum. Kendisiyle arkadaş ortamında bir araya geldik. Orada uzun yıllardır tanıdığım insanlar varken, neden ilk kez o gün tanıştığım biriyle böyle bir haber çıktı anlayamıyorum.” Oyuncu, muhabirlerin “Sevgiliniz olsa saklar mısınız?” sorusuna ise “Hiç saklamam hatta anons ederim. Elini tutup gururla çıkarım” cevabını verdi. (Behlül AYDIN)
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Aşk bitti dostluk baki
Birce Akalay, bir süredir beraber olduğu Fasih Saylan ile ilişkisinin bittiği haberlerini doğruladı.
Önceki gün Kuruçeşme’de görüntülenen Birce Akalay, Fasih Saylan’la ayrıldığı iddiasına “İlişkimizi sonlandırdık ama hâlâ arkadaşız. Çok eski dostuz zaten” yanıtını verdi. Şu sıralar evde senaryo yazarak vakit geçirdiğini söyleyen oyuncu, “Bir hikayem var, onu yazıyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Tatlı telaş
İdo Tatlıses ile nişanlısı Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi. Nikâh tarihlerinin belli olmasıyla birlikte düğün hazırlıklarına başlayan çift, “Tatlı bir telaş var ikimizde de. Yorulurken bile mutlu oluyoruz. Her şey yolunda” dedi.
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Demet doğru söylüyor
Işın Karaca önceki gün sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla Rumeli Hisarı’ndaki bir mekanda kahvaltı yaparken görüntülendi. Karaca, pandemide birçok yeni şarkı ürettiklerini söyledi: “Pandemi bize şarkı olarak döndü. İnşallah bu şarkıları sahnede de söyleriz. Konserleri çok özledim. Fakat evde olmayı da sevdim. Evden çalışan bir anne olarak kızımın hayatına dolu dolu bir yıl kattım.” Ünlü şarkıcı, Demet Akalın’ın “Aleyna Tilki, ‘Dünya starı olacağım’ dedi, yazık çocuk dizisinde oynuyor. ‘Kimse bana destek olmuyor’ demiş. Bize de kimse destek olmadı” sözlerine katıldığını belirtti: “Demet, doğru söylüyor. Aleyna ilk çıktığında Demet, tanıtımı dahil birçok şeyde yardımcı oldu. Ama dünya pazarı çok büyük bir deniz...” (Deniz BOY)
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Sette yeğeniyle
Kanal D’nin sevilen dizisi “Hekimoğlu”nda rol alan Kaan Yıldırım, kendisini sette ziyaret eden minik yeğeniyle fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise ile aşklarına ikinci bir şans veren ve evlilik yolunda hızla ilerledikleri konuşulan Yıldırım’ın pozlarını gören hayranları, “Kucağına çok yakıştı” yorumları yaptı.
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Alışveriş stili
Demet Akalın önceki gün kız arkadaşlarıyla İstinyePark’ta alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcının, stili ise dikkat çekti. Akalın, dünyaca ünlü mağazalardan siparişlerini satın aldıktan sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
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Proje toplantısı
Oyuncu Hakan Kurtaş ve menajer Ayşe Barım önceki gün Etiler’de toplantı çıkışı görüntülendi. Kurtaş, “Birkaç alternatif projemiz var. Okuyup karar vereceğiz” dedi. ID İletişim’in de sahibi olan Ayşe Barım’ın, Serenay Sarıkaya’nın merhum şarkıcı Bergen’in hayatını canlandıracağı filmin yapımcısıyla sorun yaşadığı ve projenin yapımcılığını tek başına üstleneceği iddia edilmişti. Barım, haberleri kesin bir dille yalanladı: “Benle ilgili bir durum yok. Zaten yapımcı belli, yönetmen de belli olacak. Herkes ‘Neden ertelendi’ diye sorup duruyor. Pandemi var, hayat durdu.” (Behlül AYDIN)
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İkinci aşı
Geçen ay koronavirüs aşısı yaptıran Kadir İnanır, ikinci doz için dün Dalaman Devlet Hastanesi’ndeydi. 71 yaşındaki sanatçı, daha önce olduğu gibi yine aşı yapıldığı sırada fotoğraf çektirdi, o kareyi de Instagram’da paylaşarak “Çok mutluyum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.