Unutmak da affetmek de yok

Başkent Berlin’de Neukölln Belediyesi binasının önünde gerçekleşen etkinlikte Almanya’da ırkçı saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve mumlar yakıldı. Törene katılan Neukölln Belediye Başkanı Martin Hikel, Hanau’da kökenleri Almanya’da olmayan ancak kendileri Alman olan insanların ırkçılar ve aşır sağcılar tarafından sözde yabancı oldukları gerekçesiyle öldürüldüklerini belirterek, “Ödürülenler Neuköllnlüler de olabilirdi. Bu demokrasimize ve hepimize yapılan bir saldırıydı. Bundan dolayı hepimiz dayanışma içinde burada birlikteyiz. Biz onların unutulmaması için burada onları anıyoruz” şeklinde konuştu.