Unutkanlığa iyi geliyor! Düzenli tüketirseniz…

Ayrıca elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, çilek en iyi antioksidan kaynaklarını oluşturuyor. Bunların yanı sıra; kayısı, kırmızı ya da yeşil üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut ve mandalina da çok güçlü antioksidanlardandır. Muz, kivi, mango ve nektari de bol antioksidan içerir.