Ünlülerin tatil keyfi

Sanat dünyasının ünlü isimleri Bodrum’da yazın keyfini çıkarmaya devam ediyor. İşte tatil beldesinde objektife takılan ünlüler...
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1
Denizde romantizm
“Kuruluş Osman” adlı dizide rol alan Burak Çelik, Rus model sevgilisi Maria Way ile Bodrum’da tatile çıktı. Çift önceki gün Yalıkavak’taki Miya Beach’te objektife takıldı. Sevgilisini kucağına alan Çelik onunla birlikte iskeleden denize atladı. Çelik ve Way’in romantik dakikaları objektife böyle yansıdı.
2
Kumsal öpücüğü
Ozan Dolunay, sevgilisi Pelinay Yiğit ile Çeşme tatiline devam ediyor. Âşıklar önceki gün Before Sunset adlı özel plajda görüntülendi. Denizden çıkan ikili kumsalda kısa yürüyüş yaptı. O sırada Dolunay, sevgilisine sarılıp dudağından öptü. (Deniz BOY)
3
Sezonu açtı
Deniz Çakır, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü oyuncu önceki gün Gümüşlük’teki bir mekanda arkadaş grubuyla görüntülendi. Çakır, denize girmek yerine arkadaşlarıyla sohbet ederek günü geçirdi.
4
Tekne gezintisi
Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen’le Bodrum-Gümüşlük’te görüntülendi. Tekneleriyle gezinti yapan çift, daha sonra soruları yanıtladı. Özçivit ve Evcen, oğulları Karan’ı soran muhabirlere “Alışkın değil, tekneyle çıkarmak istemiyoruz. Henüz erken” yanıtını verdi.
5
İçimdeki Banu Alkan
Yeni sezonda “Yasak Elma” dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Ece Dizdar, tatil sezonunu Assos’ta açtı. Bikinili karesini Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncu, “Bakın içimdeki Banu Alkan’dır bu! Ya da ‘Yasak Elma’ uyum çalışması. Hiç bilemiyorum şu an” diye yazdı. Fotoğrafa birçok beğeni geldi.
6
Çay sohbeti
Survivor yarışmasıyla tanınan Cemalcan Canseven, Aleyna Tilki’yi evinde ziyaret etti. Ünlü pop’çu ile çay sohbeti yapan Canseven birlikte çekilen karelerini Instagram hesabının Hikaye bölümünde “Aleyna semaverde çay yapmış, oturmaya geldim” notuyla paylaştı.