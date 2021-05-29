Özlem Yıldız Bodrum'da

Dönmek istemiyorum ◊ Bodrum’da tatil yapan İrem Derici, önceki gün şarkılara playback yaparken çektiği videoları Instagram’da paylaştı. Daha sonra hamakta uzandığı bir fotoğrafını “İstanbul’a dönüyorum, kusacağım” notuyla yayınladı. Derici, “Niye?” diye soran Seda Sayan’a da şöyle yanıt verdi: “Abla ödül töreni var, sonra çekim var. Yemin ediyorum hiç dönmek istemiyorum.”