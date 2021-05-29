Özlem Yıldız Bodrum'da

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlü isimler rotayı tatil beldelerine çevirdi... Kimi ev tuttu, kimi otele yerleşti... İşte ünlülerin tatil günlükleri...
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1
Özlem geldi, sezon açıldı
Bodrum müdavimi Özlem Yıldız tatil sezonunu açtı. ◊ Özlem Yıldız önceki gün Azka Otel’in plajında görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum günü için Bodrum’a geldiğini söyleyen ünlü sunucu, “Programımın bu haftaki çekimlerini tamamladım. Yakın bir arkadaşımın doğum günü için uçağa atlayıp ona sürpriz yapmaya geldim. Gelmişken de 1-2 gün dinleneceğim” dedi. (Ali KESER)
2
Sürpriz tatil
“Yasak Elma”nın çekimleri sırasında Eda Ece yönetmenle sohbet ettiği için setin uzadığı ve Nesrin Cavadzade’nin bu duruma tepki gösterdiği, çıkan tartışma sonrası Cavadzade’nin diziden ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü. Oyuncular, dizinin dördüncü sezonunun çekimleri biter bitmez tatile çıktı.
3
“Yasak Elma”nın çekimleri sırasında Eda Ece yönetmenle sohbet ettiği için setin uzadığı ve Nesrin Cavadzade’nin bu duruma tepki gösterdiği, çıkan tartışma sonrası Cavadzade’nin diziden ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü. Oyuncular, dizinin dördüncü sezonunun çekimleri biter bitmez tatile çıktı.
4
Plaj günü
Çekimleri İzmir’e yapılan “Son Yaz” dizisinin ekibi, set çalışmalarının olmadığı gün soluğu plajda aldı. Deniz ve güneşin tadını birlikte çıkaran ekip, çektikleri eğlenceli videoları sosyal medyada da paylaştı.
5
Dönmek istemiyorum
◊ Bodrum’da tatil yapan İrem Derici, önceki gün şarkılara playback yaparken çektiği videoları Instagram’da paylaştı. Daha sonra hamakta uzandığı bir fotoğrafını “İstanbul’a dönüyorum, kusacağım” notuyla yayınladı. Derici, “Niye?” diye soran Seda Sayan’a da şöyle yanıt verdi: “Abla ödül töreni var, sonra çekim var. Yemin ediyorum hiç dönmek istemiyorum.”
6
Suya giderken
◊ Ata Demirer, Instagram hesabında esprili bir paylaşım yaptı. Kulağında gelincik çiçeği, elinde boş bir su şişesini iliştirdiği sopayla “Armut Ağacı” şarkısını söyleyen Demirer, videosunu çeken kadın arkadaşına “Güzel çek beni” diye takıldı. Ünlü komedyenin “Zamanın ruhu” notuyla paylaştığı videoya beğeni yağdı.
7
Kiteboard dersi
Oyuncu Sercan Badur ve yönetmen Cem Karcı, Bilge Öztürk’ün sahibi olduğu Akyaka’daki kiteboard merkezinde ders almaya başladı. Badur, o anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Malum... Akyaka’dayız. Şahane okulu, hocaları ve ilgisi için Bilge’ye teşekkürler!”
8
Lig bitti, tatil zamanı
Liglerin bitmesiyle yeni sezon öncesi yorgunluk atmak isteyen futbolcular, kendini Ege’ye attı. Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, Giresunsporlu Eren Tozlu, Yeni Malatyasporlu Buğra Çağıran ve eski futbolcu Emrah Bozkurt, Muğla’nın Çökertme Köyü’nde tatile çıktı. Dörtlü önceki gün tekneyle tur yaptı. Futbolcular, yakın dostları Faruk Satıs ile koyları gezdi. ◊ Behlül AYDIN
9
SEÇKİN PİRİLER
Gelir gelmez klasik pozumuzu verdik .. Bodrum... Tatil zamanı!
10
SERKAY TÜTÜNCÜ
Bildiklerimi öğreteceğim, bilmek istediklerini de hemen öğreneceğim. Minik fasulyem
11
HAYAL KÖSEOĞLU
Yaşasın kusurlar, yaşasın gamzeler, yaşasın kadın bedeni!