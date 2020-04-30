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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 15:49,

'Sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım...'

İşte Türkiye'nin en ünlü isimleri ve albümlerinde yer alan sünnet fotoğrafları.

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Cenk Eren, sünnet fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Eren, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"En çok üzüldüğümde sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım pahalıydı herhalde... Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem Anamdan hem babamdan Allah razı olsun. İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı abilerimi belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin"

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Cem Yılmaz'ın yıllar öncesine ait sünnet fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı.

Ünlü komedyenin abisi an Yılmaz ile yer aldığı fotoğraf kısa sürede onlarda beğeni aldı.

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Ali Sunal

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Kerem Alışık

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Serdar Ortaç

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Teoman

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