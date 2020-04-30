Cenk Eren, sünnet fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Eren, fotoğrafın altına şu notu düştü:



"En çok üzüldüğümde sünnet kıyafetimi alırken pelerin alamamıştı anacığım pahalıydı herhalde... Evde yatak süslemişlerdi ama ne olursa olsun bizim çocukluğumuz gençliğimiz çok mutlu geçti. Hem Anamdan hem babamdan Allah razı olsun. İyi yetiştirdiler beni ve bütün ablalarımı abilerimi belki paraları azdı ama hiç birimizin boğazından haram geçirmediler. Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin"