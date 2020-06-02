Ünlülerin milyonluk evleri elde kaldı

Bazı ünlü isimler, milyonluk evlerini satışa çıkardı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, öyle fiyatlar istiyorlar ki milyonluk evler elde kaldı.
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1
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Semih Şentürk
Eski futbolcu Semih Şentürk ile eşi Pınar, 1200 metrekarelik villaları için 19 milyon istedi. 4 katlı villanın 12 odası var.
2
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Çağla Şıkel
Çağla Şıkel 2 çocuğuyla yaşadığı Balmumcu’daki villasını 11 milyon TL’ye satmaya karar verdi. Bu paranın üzerine biraz daha ekleyip havuzlu, güvenliği olan bir villakente geçmeyi planlıyor.
3
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Mustafa Sandal
Mustafa Sandal, Çubuklu’da 650 metrekarelik villasını 29 milyon TL’ye satarsa eski eşi Emina Jahovic’e pay verecek.
4
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Adnan Şen
Eşi Begüm Şen ile Los Angeles’ta yaşayan Adnan Şen, Beverly Hills’in en pahalı malikanesini yaptırdı. 75 milyon dolar (511 milyon) fiyat belirledi. 2 bin metrekarelik alan üzerine inşaa edilen evin 9 odası, 12 banyosu var. Adnan Şen’in yabancı dergi ve programlara da konu olan malikanesine 4 Hollywood yıldızı talip oldu. Ancak Şen “İndirim yapmayacağım” diyor.
5
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Gülşen
Gülşen, yıllar önce 15 milyon liraya aldığı bir AVM’deki 2 katlı dairesi için 30 milyon istemişti.
6
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Ajda Pekkan
Ajda Pekkan 2017’de Sarıyer’deki villasını 8.5 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Pahalı bulunduğu için 4 kez indirime gitti, yine satamadı.
7
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3 yılda yüzlerce kişi Ajda Pekkan’ın evini meraktan gezdi. Süperstar “Ev müzeye döndü, alıcı olan gelsin” diye isyan etti.
8
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Cem Yılmaz
Cem Yılmaz, Zekeriyaköy’deki villasını 2 milyon dolara satıyor. İçinde aylık 50 bin TL ödeyen kiracı da var; Başakşehirli futbolcu Gael Clichy. Ünlü topçu “Ev sahibimden çok memnundum. Umarım Cem Bey kararından vazgeçer” diyormuş.
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Beren Saat
Beren Saat, Arnavutköy’deki evini, eşi Kenan Doğulu, Amerika’daki villasını satıyor.
10
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Serdar Ortaç
Serdar Ortaç aylık 120 bin TL kredisini ödemekte zorlandığı 15 milyon TL’lik villasını satışa çıkartacaktı. “Bir daha böyle ev alamam” deyip vazgeçti