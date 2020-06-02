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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Haziran 2020 - 12:28,

Ünlülerin milyonluk evleri elde kaldı

Bazı ünlü isimler, milyonluk evlerini satışa çıkardı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, öyle fiyatlar istiyorlar ki milyonluk evler elde kaldı.

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1Semih Şentürk
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Semih Şentürk

Eski futbolcu Semih Şentürk ile eşi Pınar, 1200 metrekarelik villaları için 19 milyon istedi. 4 katlı villanın 12 odası var.

2Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel

Çağla Şıkel 2 çocuğuyla yaşadığı Balmumcu’daki villasını 11 milyon TL’ye satmaya karar verdi. Bu paranın üzerine biraz daha ekleyip havuzlu, güvenliği olan bir villakente geçmeyi planlıyor.

3Mustafa Sandal
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Mustafa Sandal

Mustafa Sandal, Çubuklu’da 650 metrekarelik villasını 29 milyon TL’ye satarsa eski eşi Emina Jahovic’e pay verecek.

4Adnan Şen
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Adnan Şen

Eşi Begüm Şen ile Los Angeles’ta yaşayan Adnan Şen, Beverly Hills’in en pahalı malikanesini yaptırdı. 75 milyon dolar (511 milyon) fiyat belirledi. 2 bin metrekarelik alan üzerine inşaa edilen evin 9 odası, 12 banyosu var. Adnan Şen’in yabancı dergi ve programlara da konu olan malikanesine 4 Hollywood yıldızı talip oldu. Ancak Şen “İndirim yapmayacağım” diyor.

5Gülşen
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Gülşen

Gülşen, yıllar önce 15 milyon liraya aldığı bir AVM’deki 2 katlı dairesi için 30 milyon istemişti.

6Ajda Pekkan
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Ajda Pekkan

Ajda Pekkan 2017’de Sarıyer’deki villasını 8.5 milyon dolara satışa çıkarmıştı. Pahalı bulunduğu için 4 kez indirime gitti, yine satamadı.

7
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3 yılda yüzlerce kişi Ajda Pekkan’ın evini meraktan gezdi. Süperstar “Ev müzeye döndü, alıcı olan gelsin” diye isyan etti.

8Cem Yılmaz
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, Zekeriyaköy’deki villasını 2 milyon dolara satıyor. İçinde aylık 50 bin TL ödeyen kiracı da var; Başakşehirli futbolcu Gael Clichy. Ünlü topçu “Ev sahibimden çok memnundum. Umarım Cem Bey kararından vazgeçer” diyormuş.

9Beren Saat
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Beren Saat

Beren Saat, Arnavutköy’deki evini, eşi Kenan Doğulu, Amerika’daki villasını satıyor.

10Serdar Ortaç
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Serdar Ortaç

Serdar Ortaç aylık 120 bin TL kredisini ödemekte zorlandığı 15 milyon TL’lik villasını satışa çıkartacaktı. “Bir daha böyle ev alamam” deyip vazgeçti

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