Maske takmak zor geldi

Koronavirüs pandemisiyle birlikte milyonlarca insanın günlük hayatına yeni ve görünüşe göre pek de sevilmeyen bir aksesuar girdi: Maske.
Backgrid USA, Backgrid UK
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Kimi doğru ve kurallara uygun kullanıyor maskeyi... Ama bir o kadar insan da ya yanlış takıyor ya da elinde taşıyor. Bu durum ünlüler için de geçerli. Bazıları harfi harfine maske kullanımıyla ilgili tüm kurallara uyarken bazıları da bir elleri maskelerinde her an çıkarmak ister gibi görünüyor. Ya da bazı ünlüler maskeyi yüzlerine takmak yerine ellerinde taşımakla yetiniyor. İşte ünlülerin maskeyle imtihanı.
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Kelly Brook ve sevgilisi Jeremy Parisi, kurallara uyuyor ve maskelerini doğru şekilde takıyor.
Sarah Jessica Parker, maske konusunda da hem iddialı hem de onu doğru şekilde kullanıyor.
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Sean Penn, maskeyi elinde taşıyanlardan.
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Isla Fischer, maskeyle çok rahat görünmüyor ve sürekli onu düzeltme ihtiyacı duyuyor.
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Bebe Rexha görev aldığı çekimde görüntülendi. İlk anda hiçbir önlem almamış gibi görünse de aslında onun da bir önlemi vardı.
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Rexha maske takmasa da koruyucu siperlik kullandı.
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Emmy Rossum hem maske hem siperlik kullanıyor.
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Emily Ratajkowski, maskesini doğru şekilde takıp saçlarını da şapkayla korumayı tercih etti.
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Sandra Bullock'un hem maskesi hem siperliği var.
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Genellikle maske kullanan Alessandra Ambrosio, spordan çıkarken maske takmamayı tercih etti.
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Salma Hayek de maskesini sürekli düzeltme ihtiyacı duyanlardan.
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Tom Cruise, kurallara uyuyor.
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Olivia Wilde'ın maskesi sanki yüzüne küçük gelmiş gibi.
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Ünlü oyuncu Josh Lucas'ı aldattıktan sonra onan boşanan ve adını bu şekilde duyuran Jessica Ciencin Rodriguez, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi. Yüzünde siyah maskesiyle bir binadan çıkarken görüntülenen Rodriguez, sonra bir kenara oturup önce birkaç yudum su içti sonra da telefonla konuşmaya başladı.
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Su içerken maskesini çıkaran genç kadın suyunu içtikten sonra da yeniden takmadı ve maskesiz şekilde telefonla konuşmaya devam etti.
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Jessica Ciencin Rodriguez'in adı bir süre önce eşinden boşanan oyuncu Armie Hammer ile aşk söylentilerine karıştı.
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Elon Musk, maske yerine bandana kullanmayı tercih etti.