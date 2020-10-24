Maske takmak zor geldi

Kimi doğru ve kurallara uygun kullanıyor maskeyi... Ama bir o kadar insan da ya yanlış takıyor ya da elinde taşıyor. Bu durum ünlüler için de geçerli. Bazıları harfi harfine maske kullanımıyla ilgili tüm kurallara uyarken bazıları da bir elleri maskelerinde her an çıkarmak ister gibi görünüyor. Ya da bazı ünlüler maskeyi yüzlerine takmak yerine ellerinde taşımakla yetiniyor. İşte ünlülerin maskeyle imtihanı.