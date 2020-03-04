Candan Erçetin ve Hakan Karahan aşkı devam ediyor

Aradan geçen yıllar sonunda ikilinin yolları yeniden kesişti. Doktorlar dizisinde tanıştıkları sanılan Merve Sevi ve Paşhan Yılmazel'in aslında birbirlerinin ilk aşkları olduğu, Yılmazel'in verdiği röportajda ortaya çıktı. Oyuncu ilişkilerinin tarihçesini "Biz tanıştığımızda Merve daha 17 yaşındaydı. Merve'nin ilk sevgilisi de benim, bunu kimse bilmez. Bizim ilişkimiz bundan dört yıl öncesine dayanıyor" sözleriyle açıkladı.



HÜRRİYET ARŞİV