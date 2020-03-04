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Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 07:37, /

Candan Erçetin ve Hakan Karahan aşkı devam ediyor

Onlar şöhret kapılarını söyledikleri bir şarkı, katıldıkları bir yarışma ya da oynadıkları bir dizi ile araladı... Şöhretin ardından da aşk geldi...

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Geçen yıl ayrılık haberleriyle gündeme gelen Candan Erçetin ve Hakan Karahan önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

2UZUN SÜRE SONRA

UZUN SÜRE SONRA

25 yıldır beraber olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sanatçı Candan Erçetin ile oyuncu Hakan Karahan, geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. Çift, uzun aradan sonra Nişantaşı’nda görüntülendi.

3NE AYRILIĞI

NE AYRILIĞI!

Hızlı adımlarla yürüyen Candan Erçetin ve Hakan Karahan, ayrılık dedikodularıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Karahan geçen yıl çıkan haberlere “Tam 24 yıl oldu, ne ayrılığı?” diyerek tepki göstermişti.

Cenker TEZEL

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Kiminin mutluluğu yansıdı kameralara, kiminin gözyaşları, kimininse gizli sandığı kaçamakları...Ama hepsi aşka boyun eğdi... İşte her yaptığı olay olan ünlü isimlerin hafızalara kazınan ilk medyatik aşkları...

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ALİŞAN - SEZİN ERBİL

Şarkıcı Alişan her ne kadar ilk medyatik aşkını Gülşen ile yaşamış olsa da, hafızalarda yer eden asıl birlikteliği şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin ile olan aşkı.

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Nişan yüzüklerini takan çift kısa süre sonra yollarını ayırdı...

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ÇAĞLA ŞIKEL - BOZOK GÖREN

Emel Müftüoğlu'nun klibinde tanışan Bozok Gören ve Manken Çağla Şıkel de ilk görüşte aşktan nasibini alanlardan. Henüz 20 yaşındayken aşk yaşamaya başlayan ikili geçen 2.5 yılın sonunda "aradaki saygının bitmesini" gerekçe göstererek yollarını ayırdı.

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Çağla Şıkel aradığı aşkı Emre Altuğ'da buldu. Büyük aşk nikâh ile taçlandı. İki oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini sürpriz bir kararla sonlandırdı.

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AYSUN KAYACI - EMRE AŞIK

Manken Aysun kayacı ilk medyatik aşkını futbolcu Emre Aşık ile yaşadı.

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Manken - futbolcu aşkının en güzel örneği olarak gösterilen çift, Aysun Kayacı'nın adının Fatih Aksoy ile aşk dedikodularına karışmasının ardından 7 yıllık ilişkisini noktaladı.

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Ayrılığın ardından adı birçok kişiyle anılan Aysun Kayacı son olarak Ozan Sevindik ile birlikte oldu. Bu ilişki de mutlu sona ulaşamadı. Ardında Kayacı, Efe adlı bir bankacıyla evlendi.

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BURAK KUT - MELTEM CUMBUL

Şarkıcı Burak Kut ilk albümü "Benimle Oynama" sayesinde sadece şöhretin kapılarını aralamakla kalmadı, kendisini medyatik bir aşkın da içinde buldu.

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Burak Kut 1993 yılında, oyuncu Meltem Cumbul ile aşk yaşamaya başladı. Çift birlikte geçen 4 yılın ardından 1997 yılında ilişkilerini noktaladı.

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CEM YILMAZ - ZEYNEP TÜMERDEM

Sanat âleminin kahkaha makinesi Cem Yılmaz ilk medyatik ilişkisini Zeynep Tümerdem ile yaşadı.Üç yıl boyunca bir dargın bir barışık ilerleyen aşk sonunda bitti.

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Aşk defterinde Sema Şimşek, Meltem Hakarar, Demet Şener, Selin Toktay, Cansu Dere gibi güzellerin yazılı olduğu Cem Yılmaz, son olarak Defne Samyeli ile yollarını ayırdı.Yılmaz ayrılığın ardından kısa süre sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı.

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DOĞA RUTKAY - MEHMET ALİ ALABORA

Tiyatrocu Aziz Rutkay'ın kızı Doğa Rutkay'ın kameralar önüne el ele çıktığı ilk sevgilisi Mehmet Ali Alabora'ydı.

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4 yıl boyunca düzeyli bir ilişki yaşayan ve birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan çift, basın kuruluşlarına gönderdikleri açıklama ile ayrıldıklarını duyurdu.

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Doğa Rutkay, sdaha sonra Şahan Gökbakar ile aşk yaşadı ancak bu ilişkisi de mutlu sona ulaşmadı.

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Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlendi.

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KENAN DOĞULU - BİLLUR KALKAVAN

İlk albümü 'Yaparım Bilirsin'i 1993 yılında çıkaran ve bu albümle şöhret kapısını ardına kadar açan Kenan Doğulu, ilk medyatik aşkını kendisinden 12 yaş büyük olan Billur Kalkavan ile yaşadı.

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Kenan Doğulu, başta Ebru Akel olmak üzere birçok güzelle aşk yaşadı. Doğulu'nun manken Tuğçe Kazaz ile olan ilişkisi de çok konuşuldu. Uzun süren ilişki sürpriz bir kararla bitti.

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Doğulu uzun bir yalnızlığın ardından Beren Saat ile nikâh masasına oturdu.

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MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil'in ilk medyatik aşkı Muhsine Kamiloğlu'ydu. Bu aşk öyle büyüktü ki, Erbil kısa sürede nikâh masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.

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Fakat sihir bozuldu ve İkili şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Aynı yıl bir kez daha nikâh masasına oturan çiftin bu denemesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

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Son olarak Tuğba Erbil ile nikâh masasına oturan ve bu evlilikte de aradığı mutluluğu bulamayan Erbil'in son evliliğinden Ali Sadi adını verdiği bir oğlu oldu.

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MERVE SEVİ - PAŞHAN YILMAZEL

Oyuncu Merve Sevi, ilk medyatik aşkını henüz 17 yaşındayken kendisi gibi oyuncu olan Paşhan Yılmazel ile yaşadı. Kıskançlık krizlerini sebep gösteren çift, yollarını ayırdı.

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Aradan geçen yıllar sonunda ikilinin yolları yeniden kesişti. Doktorlar dizisinde tanıştıkları sanılan Merve Sevi ve Paşhan Yılmazel'in aslında birbirlerinin ilk aşkları olduğu, Yılmazel'in verdiği röportajda ortaya çıktı. Oyuncu ilişkilerinin tarihçesini "Biz tanıştığımızda Merve daha 17 yaşındaydı. Merve'nin ilk sevgilisi de benim, bunu kimse bilmez. Bizim ilişkimiz bundan dört yıl öncesine dayanıyor" sözleriyle açıkladı.

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MUSTAFA SANDAL - TUBA ÜNSAL

Popçu Mustafa Sandal'ın bilinen en medyatik aşkı manken Tuba Ünsal ile yaşadığı birliktelikti.

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Bir yıl boyunca ilişki yaşayan ve albüm çalışmalarının ardından evleneceklerini söyleyen çift ani bir şekilde yollarını ayırdı.

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Uzun süre adı kimseyle anılmayan Mustafa Sandal daha sonra Emina Jahovic ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan Sandal ve Jahovic 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

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OKAN BAYÜLGEN - ZEYNO GÖNENÇ

Şovmen Okan Bayülgen, magazin basınında yer eden ilk medyatik ilişkisini oyuncu Zeyno Gönenç ile yaşadı. Çift birlikteliklerini sürpriz bir kararla resmiyete dönüştürdü ve nikâh masasına oturdu. Evliliklerinde, aradıklarını huzuru bulamayan ikili kısa sürede anlaşmalı olarak boşandı.

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Deniz Seki, Cansu Dere ve Doğa Rutkay başta olmak üzere birçok güzelle aşk yaşayan Okan Bayülgen , Osman Tan Erkır'ın eski eşi Şirin Ediger ile evlendi. Bu evlilkten bir kızı olan Bayülgen'in aşkı yine hüsranla bitti.

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ÖZCAN DENİZ - ESİN MORALIOĞLU

Şöhret kapılarını "Meleğim" şarkısı ile aralayan Özcan Deniz, başarısının yanı sıra 1997 yılında Esin Moralıoğlu ile yaşadığı aşk ile adından söz ettirdi.

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Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

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