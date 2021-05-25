'Ünlülerin hocası' Salih Memişoğlu hayatını kaybetmişti... Katilin ifadesi ortaya çıktı

Memişoğlu'nda da silah olabileceğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Salih hayırdır niye bana böyle konuşuyorsun?" dediğini ve her şeyi sineye çekmeye hazırlandığı sırada Memişoğlu'nun kendisini silahla eyleme geçeceğini düşündüğü ve eyleme geçerek silahı Memişoğlu'nun kafasına dayadığını söyledi. İçerideki şahısları dışarı çıkarttığını kaydeden şüpheli Öztürk, dışarıdaki şahıslarda da silah olduğunu düşündüğünü, silahını dolduruş yaptığı sırada Osman ya da Ömer Faruk'tan birinin silahı düşürmek için eline vurduğunu ve elinin tetikte olması nedeniyle silahın patladığını anlattı.