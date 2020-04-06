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Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 07:56, /

Ünlülerin gelecek planları: Ah şu salgın bir bitse...

Koronavirüs tehdidi nedeniyle evlerine kapanan ünlü isimlere “Salgın bittiğinde yapmayı planladığınız ilk şey nedir?” ve “Bu süreç size ne öğretti?” sorularını yönelttik. İşte yanıtları.

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
1Aileme kavuşacağım

Aileme kavuşacağım

Sinem Kobal: “Bu virüs hepimize doğaya ve tüm canlılara yardımcı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu sesi duymak için durdurulduk. Ben ilk aileme kavuşmak, onlara doya doya sarılmak istiyorum.”

2Can korkusu zor imtihan

Can korkusu zor imtihan

Gülben Ergen: “Çocuklarımla parka gitmeyi, sahnede binlerce insanın gözünün içine bakarak şarkılarımı söylemeyi çok özledim. Can korkusu zor bir imtihan. Ama düzelecek, geçecek elbette.”

3Dostlarla hasret gidereceğiz

Dostlarla hasret gidereceğiz

Gökçe: “Hemen aileme koşup sarılmak, onlarla ve akrabalarımla vakit geçirmek, sonra özlediğim dostlarımla sokaklarda oturup yemek, içmek, hasret gidermek istiyorum.”

4Doğayla kucaklaşmak istiyorum

Doğayla kucaklaşmak istiyorum

Şükrü Özyıldız: “Bu virüs bana gezegene, ‘an’a ve sahip olduğumuz her şeye daha çok kıymet vermemiz, özen göstermemiz gerektiğini tekrar hatırlattı. Hayat normale döndüğünde ilk yapmak istediğim şey; doğayla ve sevdiklerimle kucaklaşmak.”

5Sevdiklerime sarılacağım

Sevdiklerime sarılacağım

İpek Açar: “Sevdiklerimize sarılmayı özledik. Ben de bu salgını atlattıktan sonra sevdiklerime sarılacağım, onlarla bol bol vakit geçireceğim. Umarım bir an önce normal hayatımıza dönebiliriz.”

6Yolculuğa çıkacağım

Yolculuğa çıkacağım

Zuhal Olcay: “Herkes gibi ben de bu süreçte hijyene ve spora 10 kat dikkat etmeye başladım. Salgın tehdidi sona erdiğinde, tüm sevdiklerimle beraber olmak ve yolculuğa çıkmak istiyorum. Çok sevdiğim Londra, Berlin şehirlerine gitmeyi planlıyorum.”

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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