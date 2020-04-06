Ünlülerin gelecek planları: Ah şu salgın bir bitse...

Sinem Kobal: “Bu virüs hepimize doğaya ve tüm canlılara yardımcı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu sesi duymak için durdurulduk. Ben ilk aileme kavuşmak, onlara doya doya sarılmak istiyorum.”
2
Can korkusu zor imtihan
Gülben Ergen: “Çocuklarımla parka gitmeyi, sahnede binlerce insanın gözünün içine bakarak şarkılarımı söylemeyi çok özledim. Can korkusu zor bir imtihan. Ama düzelecek, geçecek elbette.”
3
Dostlarla hasret gidereceğiz
Gökçe: “Hemen aileme koşup sarılmak, onlarla ve akrabalarımla vakit geçirmek, sonra özlediğim dostlarımla sokaklarda oturup yemek, içmek, hasret gidermek istiyorum.”
4
Doğayla kucaklaşmak istiyorum
Şükrü Özyıldız: “Bu virüs bana gezegene, ‘an’a ve sahip olduğumuz her şeye daha çok kıymet vermemiz, özen göstermemiz gerektiğini tekrar hatırlattı. Hayat normale döndüğünde ilk yapmak istediğim şey; doğayla ve sevdiklerimle kucaklaşmak.”
5
Sevdiklerime sarılacağım
İpek Açar: “Sevdiklerimize sarılmayı özledik. Ben de bu salgını atlattıktan sonra sevdiklerime sarılacağım, onlarla bol bol vakit geçireceğim. Umarım bir an önce normal hayatımıza dönebiliriz.”
6
Yolculuğa çıkacağım
Zuhal Olcay: “Herkes gibi ben de bu süreçte hijyene ve spora 10 kat dikkat etmeye başladım. Salgın tehdidi sona erdiğinde, tüm sevdiklerimle beraber olmak ve yolculuğa çıkmak istiyorum. Çok sevdiğim Londra, Berlin şehirlerine gitmeyi planlıyorum.”