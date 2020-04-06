Ünlülerin gelecek planları: Ah şu salgın bir bitse...

Yolculuğa çıkacağım Zuhal Olcay: “Herkes gibi ben de bu süreçte hijyene ve spora 10 kat dikkat etmeye başladım. Salgın tehdidi sona erdiğinde, tüm sevdiklerimle beraber olmak ve yolculuğa çıkmak istiyorum. Çok sevdiğim Londra, Berlin şehirlerine gitmeyi planlıyorum.”