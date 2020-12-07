Ne mutlu bana!Hala kucağımda oturabiliyorlar

Gösteri dünyasının ünlülerini nasıl bilirsiniz? Genellikle kırmızı halıda gördüğünüz halleriyle. Ya da rol aldıkları filmlerde canlandırdıkları karakterlerle.
Instagram, Backgrid UK
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Ama elbette onların hayatı da sadece kamera ya da objektif karşısında olduğu gibi değil. Onların da evleri, aileleri, sevgileri, eşleri ya da çocukları var. Ünlüler zaman zaman evlerinde aileleriyle zaman geçirirken çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin kendi paylaşımlarıyla ev halleri ve aile saatleri.
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Genç şarkıcı Sam Mendes ailesiyle çekilen bu fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşmıştı.
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Jennifer Lopez'n Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme ile çekilen bu pozunu paylaştı. Lopez, 12 yaşındaki ikizleriyle çekilen bu pozunu "Hala annelerinin dizlerinde oturmalarını seviyorum" mesajıyla paylaştı.
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Aile hayatlarıyla ilgili en çok paylaşım yapanlardan biri de Beckham ailesi. David ve Victoria Beckham, oğulları Romeo ile.
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Beckham koltuğunda köpeğiyle bu pozu verdi.
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Çiftin oğulları Brooklyn ve nişanlısı Nicola Peltz.
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Kim Kardashian ve Kanye West'in hafta sonu pozu.
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Katie Price, kızıyla çekilen bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı.
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Price, kilo vermesi için elinden geleni yaptığı büyük oğlu Harvey ile.