Ne mutlu bana!Hala kucağımda oturabiliyorlar

Ama elbette onların hayatı da sadece kamera ya da objektif karşısında olduğu gibi değil. Onların da evleri, aileleri, sevgileri, eşleri ya da çocukları var. Ünlüler zaman zaman evlerinde aileleriyle zaman geçirirken çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin kendi paylaşımlarıyla ev halleri ve aile saatleri.