Ünlülerin korona günlükleri

Birçok ünlü isim dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı evlerinden çıkmayarak korunuyor.
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Evlerinde sağlıklı yemekler yaparak ve aktiviteler düzenleyerek zaman geçiren ünlülerin işte eğlenceli anları...
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Dolap temizliği
Yasemin Özilhan, evde geçirdiği günlerde kendini temizliğe verdi. Özilhan, dolapları düzenlerken çekilen karesini Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı.
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Günaydın sevgilim!
Banyoda mini konser... Şarkıcı Sıla, sevenleri için banyoda ellerini yıkadığı esnada ‘Günaydın Sevgilim’ adlı şarkısını seslendirdi. “İş ciddi, evden çıkmayın” diyen Sıla, şunları yazdı: “Hiç gına gelmesin ellerimizi yıkamaktan... Kolonyaları, dezenfektanları şakır şukur dökünmekten... Sağlıklı ve sıkı beslenmekten... Odalarımızı havalandırmaktan... Hekimleri dinlemekten, evde oturmaktan...”
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İzole yaşanmakta zorlanmam
Oyuncu Asena Tuğal, Bodrum’da karantinada olduğunu söyledi: “Üniversite giriş sınavında başarılı olmak için aylarca evimizde kimselerle görüşmeden ders çalışan, test çözen, masanın başından kalkmayan bir nesiliz. Korona tehlikesi karşısında izole yaşamakla çok zorlanmadan başa çıkabileceğimizi düşünüyorum.”
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Evde kal!
Ünlü isimler aynı zamanda çektikleri videolarda birbirlerini etiketleyerek ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Demet Evgar, “Hepinize gerçek bereketle dolu günler diliyorum. Evde kal ve seyret kendini... Görünenin ötesinde ne olup bittiğini” ifadelerini kullandı. Evgar, meslektaşları Bülent Şakrak ve Selen Öztürk’e de video çekmeleri için çağrıda bulundu.
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Sevgiyle yaptım
Bengü, kızı Zeynep ve eşi Selim Selimoğlu’na sağlıklı yemekler pişirdiğini söyledi. Bengü, Instagram hesabından yaptığı poğaçaların fotoğrafını paylaşarak, “Sevgiyle yapılmıştır” notunu yazdı.
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Saçlarını kendi boyadı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından evden çıkmadığını belirtti ve ekledi: “Gördüğünüz gibi saçlarımı da kendim boyadım. Kişisel bakımımıza dikkat ediyoruz.”
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Anen oğul evde
Ahu Yağtu, oğlu Kemal ile evlerinde karantinada. Yağtu, oğluyla selfie’sini “Evde kalın” notuyla paylaştı. Hemen ardından Kemal’in sınıf arkadaşlarıyla iPad’inden görüntülü konuştuğu bir video’sunu “Sanal buluşma yaptılar” açıklamasıyla Instagram’ın hikaye kısmına koydu.
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Çocuklarla aktivite
Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile korona günlüklerini Instagram paylaşmaya devam ediyor. Ünal, çocuklarıyla sağlıklı besinlerle meyve suları yaptığını söyledi: “Biz de evde sıkılıyoruz. Ama biliyoruz ki evde durarak kendimizi ve çevremizi korumalıyız. O yüzden kaliteli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Çocuklarınızla aktiviteler yapın. Biz de sağlıklı meyve suyu yaptık” dedi.
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Karantinada özel ilgi
Evde vakit geçiren şarkıcı Ferhat Göçer, kedisinin suratını yaladığı bir video’yu sosyal medya hesabından paylaştı. Göçer esprili bir şekilde “Karantinada özel ilgi” dedi.
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Çiğköfte tarifi
Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz’le evlerinde özel tarifler paylaştığı videoları sosyal medya sayfasından paylaştı. Özder videosuna şu notu yazdı: “Evdeyiz değil mi? YouTube kanalımıza özel Mardinli Sinan Güleryüz ustanın doğum gününde, kendi elleriyle bizlere o meşhur çiğköftesini yaptığı tarifi paylaştım. Bu video’yu korona hayatımıza girmeden çekmiştik.”
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Mantı açtık
Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak, kızı Melisa ve oğlu Okan Ali’yle evde mantı yaparken videolarını Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştı. Bu sırada Şakrak, özel mantı tarifini de verdi. Melisa ve Okan Ali’nin oklava ile hamur açma anlarıysa hayranlarından beğeni aldı.
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Gece keki
Ezgi Mola, ev günlerinde bol bol sosyal medya paylaşımı yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gece de sevgilisi Mustafa Aksakallı ile yaptıkları kekle çektikleri pozu Instagram’ının story bölümünde paylaştı.
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Karantina kuralları
Amerika tatilinden dönen şarkıcı Kendi, Instagram’ında paylaştığı videosuyla karantina kurallarını anlattı: “Riskli bir Avrupa ülkesinden dönüyorsanız, Sağlık Bakanlığı’nın sizi 14 gün karantinaya alma imkanı var. Amerika’dan dönüyorsanız uçaktan inerken bir imza veriyorsunuz. İletişim bilgilerinizi verip evinize gidiyorsunuz. Sağlık Bakanlığı da sizi sık sık kontrol ediyor.”