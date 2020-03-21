Ünlülerin korona günlükleri

Çocuklarla aktivite Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile korona günlüklerini Instagram paylaşmaya devam ediyor. Ünal, çocuklarıyla sağlıklı besinlerle meyve suları yaptığını söyledi: “Biz de evde sıkılıyoruz. Ama biliyoruz ki evde durarak kendimizi ve çevremizi korumalıyız. O yüzden kaliteli zaman geçirmeye çalışıyoruz. Çocuklarınızla aktiviteler yapın. Biz de sağlıklı meyve suyu yaptık” dedi.