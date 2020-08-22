Ünlülerin doğalgaz sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz keşfini duyurması üzerine ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.
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1
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DEMET AKALIN
“Karadeniz’de doğalgaz... Hayırlı olsun, acaba kaç sene yetiyor?”
2
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ALİŞAN
“Suriye, Filistin, Libya, Mısır, Afrika gücünün yettiğince yaptıklarından belki etrafında birkaç dostundan başka kimse kalmaz ama Allah dualarla yaptıklarının mükâfatını bir yerden veriyor işte... Daha nice müjdelere İnşallah Cumhurbaşkanım.”
3
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İBRAHİM TATLISES
“Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.”
4
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BİROL GÜVEN
“Karadeniz’de doğal gaz bulunması ülkemizin geleceği için çok önemli bir gelişme. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”
5
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METİN ŞENTÜRK
“Türkiye’miz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun.”
6
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ÖZCAN DENİZ
“Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur.”
7
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YUSUF GÜNEY
“Merakla bekliyorum bu olağanüstü olaya kaç sanatçı, oyuncu, sporcu, iş insanı sevinecek ve tebrik edecek. Tebrik ediyorum bu güzel haberi bizlere veren Cumhurbaşkanımızı.”