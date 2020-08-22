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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 07:53 | 

Ünlülerin doğalgaz sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de doğalgaz keşfini duyurması üzerine ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayınladı.

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1DEMET AKALIN
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DEMET AKALIN

“Karadeniz’de doğalgaz... Hayırlı olsun, acaba kaç sene yetiyor?”

2ALİŞAN
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ALİŞAN

“Suriye, Filistin, Libya, Mısır, Afrika gücünün yettiğince yaptıklarından belki etrafında birkaç dostundan başka kimse kalmaz ama Allah dualarla yaptıklarının mükâfatını bir yerden veriyor işte... Daha nice müjdelere İnşallah Cumhurbaşkanım.”

3İBRAHİM TATLISES
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İBRAHİM TATLISES

“Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.”

4BİROL GÜVEN
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BİROL GÜVEN

“Karadeniz’de doğal gaz bulunması ülkemizin geleceği için çok önemli bir gelişme. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”

5METİN ŞENTÜRK
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METİN ŞENTÜRK

“Türkiye’miz tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun.”

6ÖZCAN DENİZ
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ÖZCAN DENİZ

“Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur.”

7YUSUF GÜNEY
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YUSUF GÜNEY

“Merakla bekliyorum bu olağanüstü olaya kaç sanatçı, oyuncu, sporcu, iş insanı sevinecek ve tebrik edecek. Tebrik ediyorum bu güzel haberi bizlere veren Cumhurbaşkanımızı.”

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