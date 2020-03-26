Ünlülerin corona virüs kavgası: Para karşılığı 'testim pozitif çıktı' dediniz!

HİÇBİR ÇIKARIMIZ YOK Idris Elba "Benim gibi bazı insanların corona virüse yakalandığımızı söylememiz karşılığında para aldığımız iddiası tam bir saçmalık, tam bir aptallık "dedi.Elba hem kendisinin hem de testi pozitif çıkan eşi Sabrina'nın bunu açıklayarak herhangi bir çıkar elde etmediklerini de belirtti.