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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 13:53, /

Ünlülerin corona virüs kavgası: Para karşılığı 'testim pozitif çıktı' dediniz!

Geçtiğimiz hafta birbiri ardına birçok ünlü oyuncu corona virüse yakalandığını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Önce Tom Hanks ve eşi Rita Wilson derken ardından bir başka ünlü oyuncu İdris Elba da sosyal medya hesabından virüse yakalandığını açıklamıştı. Ünlüler dünyasından peş peşe gelen bu açıklamalara ilişkin bazı iddialar da ortaya atılmaya başlanmıştı. Bunların hedefinde olanlardan biri de İngiliz oyuncu Idris Elba'ydı.

BACKGRID USA, SPLASH NEWS

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1SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDULAR

 Önce Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın ardından Elba ve Olga Kurylenko gibi birçok ünlünün virüse yakalandığını açıklamasından sonra bazı çevrelerde bu konuda komplo teorileri ortaya atılmaya başlandı. Bu komplo teorilerini ortaya atanlar İdris Elba da dahil bazı ünlülerin para karşılığında kendilerinin corona virüse yakalandığını söylediklerini ileri sürdü.

2ÇOK SAYIDA ÜNLÜ VİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

ÇOK SAYIDA ÜNLÜ VİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Bu komplo teorilerini ortaya atanların dayanağı da bu ünlülerin yaptıkları açıklamalarda corona virüse yakalandıklarını ama semptomlarını göstermediklerini ya da çok hafif bir şekilde gösterdiklerini söylemeleriydi.

3BU TAM BİR SAÇMALIK

BU TAM BİR SAÇMALIK

İşte tüm bu komplo teorilerine İdris Elba, Instagram hesabından yaptığı canlı yayında yanıt verdi. Oyuncu, bu iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi. Elba, ABD'de test konusundaki yetersizliğe de değinip herkesin bu teste ulaşabilmesini dilediğini söyledi.

4HİÇBİR ÇIKARIMIZ YOK

HİÇBİR ÇIKARIMIZ YOK

Idris Elba "Benim gibi bazı insanların corona virüse yakalandığımızı söylememiz karşılığında para aldığımız iddiası tam bir saçmalık, tam bir aptallık "dedi.Elba hem kendisinin hem de testi pozitif çıkan eşi Sabrina'nın bunu açıklayarak herhangi bir çıkar elde etmediklerini de belirtti.

5ZAYIFLAMA ÇAYI REKLAMI GİBİ

ZAYIFLAMA ÇAYI REKLAMI GİBİ

Bazı ünlülerin para karşılığı corona virüse yakalandıkları açıklamasına dair bir eleştiri de şarkıcı Cardi B'den gelmişti. Grammy ödüllü müzisyen, bazı ünlülerin "hiç bir semptom göstermediklerini ama corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarını 'karın düzleştirici çay' reklamına benzetmişti. Cardi B, bu ünlülerin para karşılığı bu tür açıklamalar yaptığını ileri sürmüştü.

6İKİSİ DE İSİM VERMEDİ

İKİSİ DE İSİM VERMEDİ

Cardi B. bu açıklamaları yaparken isim vermemişti. Aynı şekilde Idris Elba da eleştirilere "saçmalık" diye yanıt verirken hiçbir isimden söz etmedi.

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