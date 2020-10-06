Ünlülerin çocukları hangi dalda eğitim görüyor

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HANGİ OKULLARDA OKUYORLAR
Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..
2
Abone Ol
Neriman Derya Şensoy, ünlü bir oyuncu anne- babanın, Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un küçük kızı. 1990'da dünyaya gelen Derya Şensoy, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdi.
3
Abone Ol
Ekranın yeni nesil ünlüleriyle yakın arkadaş olan Derya Şensoy, ABD'nin New York kentinde illüstrasyon üzerine eğitim görüyor.
4
Abone Ol
Bir süredir Türkiyede olan Derya Şensoy bir kaç gün önce ABD'ye döndü. New York'a gitmeden önce neler hissettiğini de Twitter sayfasında takipçileriyle paylaştı.
5
Abone Ol
Bir kaç gün önce "Haliç'e karı oturmuşuz, İstanbul en güzel haliyle, sevdiğim herkes yanımda. Nasıl giderim şimdi, bilemedim" yazan Şensoy yolculuk hazırlığının kendisiin nasıl zorladığını da şöyle anlatmıştı: "Uyanırsam bugün de biter korkusuyla, 7'den beri yatakta dönüyorum. Ama kabullenmek, yataktan çıkmak ve bavul yapmak lazım."
6
Abone Ol
ABD'ye dönen Şensoy, okulunu bitirdikten sonra da çizgi film yapmak istediğini söylüyor.
7
Abone Ol
Derya Şensoy, Fatih Terim'in küçük kızı Buse'nin de yakın arkadaşı.
8
Abone Ol
Müjgan Ferhan Şensoy ise Derya'nın ablası.
9
Abone Ol
1989'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra o da eğitimi New York'ta sürdürdü.
10
Abone Ol
Babasıyla aynı adı paylaşan Ferhan Şensoy, New York'ta Tisch School of Arts'tan mezun oldu. Küçükken babasıyla birlikte tiyatro deneyimi de yaşadı.
11
Abone Ol
Mert Baykal, Ferhan ve Derya'nın ağabeyleri. Derya Baykal'ın önceki evliliğinden olan Mert Baykal, Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünde okudu.
12
Abone Ol
Ertanhan, film yapımcısı olmayı tercih etti. Bir şirketi var.
13
Abone Ol
Üç kardeşin çocukluk yıllarından.
14
Abone Ol
Ünlü futbol adamı Fatih Terim'in küçük kızı Buse, son dönemde hazırladığı moda bloğuyla gündeme geliyor sık sık.
15
Abone Ol
Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.
16
Abone Ol
Sonra da kariyerini Türkiye'de sürdürmek için İstanbul'a geldi.
17
Abone Ol
Buse Terim'in bir de kendisinden iki yaş büyük bir ablası var.
18
Abone Ol
Kısa bir süre önce dünyaevine giren Merve Terim de eğitimini yurt dışında tamamladı.
19
Abone Ol
Duke Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü mezunu.
20
Abone Ol
Fulya Acıbadem Hastanesi’nde çalışan Merve Terim, hastanenin genel psikoloğu olarak görev yapıyor. Terim, bir süre önce TV için bir program da sunmuştu.
21
Abone Ol
Merve ve Buse Terim, anneleriyle birlikte.
22
Abone Ol
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.
23
Abone Ol
Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.
24
Abone Ol
Sezin Erbil bir süre önce Evren Yazgan ile dünyaevine girdi.
25
Abone Ol
Sezin, babası Mehmet Ali Erbil ve annesi Muhsine Kamiloğlu ile birlikte.
26
Abone Ol
Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.
27
Abone Ol
Özgür adında bir ikizi olan Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Bir süre Turkcell ve Digiturk'te çalıştı. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.
28
Abone Ol
Orada bir şirkette yazılım ve web pazarlama biriminde çalıştı. Aslında Deli Deli Olma'daki oyunculuk deneyiminin devamını getirmeyi düşünmüyordu. Ama Türkiye'ye dönünce Pis Yedili dizisinden gelen teklifi geri çevirmeyip tekrar kamera karşısına geçti.
29
Abone Ol
Tarık Akan'ın kızı Özlem ve diğer oğlu Özgür de yurtdışıhda okuyor.
30
Abone Ol
Tarık Akan, Barış, Özgür ve Özlem'in çocukluk hatırası.
31
Abone Ol
Sİbel Can'ın Hakan Ural ile olan evliliğinden olan oğlu Engincan Ural da liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak için ABD'ye gitti.
32
Abone Ol
Babası Hakan Ural, oğlunun ABD'ye gideceğini düşündükçe içinin parçalandığını söylemişti.
33
Abone Ol
Ama ardından da "Onun geleceği için bu gerekli" diye eklemişti.
34
Abone Ol
Can'ın Ural ile olan evliliğinden doğan kızı Melisa da yurtdışında okuyor.
35
Abone Ol
Melisa, babasının anlattığına göre Londra'da ve bir İngiliz ailenin yanında kalıyor.
36
Abone Ol
Başlarda zorluk çeken Melisa, daha sonra ortama uyum sağlamış.
37
Abone Ol
Sibel Can ve çocukları yıllar önce.
38
Abone Ol
Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti. Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi.
39
Abone Ol
Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gtimeye karar verdi. Pis Yedili adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.
40
Abone Ol
Kaan Cüreklibatur da Arkın'ın küçük oğlu. Bilgi Üniversitesi İletişim bölümünü bitirdi.
41
Abone Ol
Askerden döndükten sonra babasıyla birlikke çalıştığı Babacan adlı programda kamera kullanmasını, röportaj yapmasını öğrendi. Daha sonra büyük bir yayın grubunun Yazı İşleri bölümünde çalıştı. Sonra grafik tasarım kursuna devam etti.
42
Abone Ol
Arkın, yıllar önce oğulları Murat ve Kaan ile.
43
Abone Ol
Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.
44
Abone Ol
İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.
45
Abone Ol
Burak Hun hayat arkadaşını da yine Malta'da buldu.
46
Abone Ol
Ediz Hun'un Bengü adında bir de kızı var.
47
Abone Ol
Marmara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, özel bir bankada pazarlama yönetmeni olarak işe başladı. Daha sonra bir prodüksiyon şirketinde çalıştı. Son olarak bir film şirketinde görev yaptı.
48
Abone Ol
Bengü Hun geçen yaz Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı ile evlendi.
49
Abone Ol
Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'nın tek kızı Saba yurtdışında yaşıyor.
50
Abone Ol
Tıp eğitimi gören Saba Anderson, ABD'de doktorluk yapıyor.
51
Abone Ol
Abacı'nın kızından bir torunu var.
52
Abone Ol
Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.
53
Abone Ol
"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu.
54
Abone Ol
Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.
55
Abone Ol
Ekin Akgök, Hatice Aslan ile Hakkı Ergök'ün oğlu.
56
Abone Ol
Bir elektronik müzik grubu var. Bir dönem ekranda müzik programı sunuculuğu da yaptı.
57
Abone Ol
Hira Tekindor ise Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu.
58
Abone Ol
Hira, Londra'da film yönetmenliği eğitimi görüyor.