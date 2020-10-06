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Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 12:50 | 

Ünlülerin çocukları hangi dalda eğitim görüyor

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar.

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1HANGİ OKULLARDA OKUYORLAR
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HANGİ OKULLARDA OKUYORLAR

Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..

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Neriman Derya Şensoy, ünlü bir oyuncu anne- babanın, Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un küçük kızı. 1990'da dünyaya gelen Derya Şensoy, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'ni bitirdi.

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Ekranın yeni nesil ünlüleriyle yakın arkadaş olan Derya Şensoy, ABD'nin New York kentinde illüstrasyon üzerine eğitim görüyor.

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Bir süredir Türkiyede olan Derya Şensoy bir kaç gün önce ABD'ye döndü. New York'a gitmeden önce neler hissettiğini de Twitter sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Bir kaç gün önce "Haliç'e karı oturmuşuz, İstanbul en güzel haliyle, sevdiğim herkes yanımda. Nasıl giderim şimdi, bilemedim" yazan Şensoy yolculuk hazırlığının kendisiin nasıl zorladığını da şöyle anlatmıştı: "Uyanırsam bugün de biter korkusuyla, 7'den beri yatakta dönüyorum. Ama kabullenmek, yataktan çıkmak ve bavul yapmak lazım."

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ABD'ye dönen Şensoy, okulunu bitirdikten sonra da çizgi film yapmak istediğini söylüyor.

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Derya Şensoy, Fatih Terim'in küçük kızı Buse'nin de yakın arkadaşı.

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Müjgan Ferhan Şensoy ise Derya'nın ablası.

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1989'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra o da eğitimi New York'ta sürdürdü.

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Babasıyla aynı adı paylaşan Ferhan Şensoy, New York'ta Tisch School of Arts'tan mezun oldu. Küçükken babasıyla birlikte tiyatro deneyimi de yaşadı.

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Mert Baykal, Ferhan ve Derya'nın ağabeyleri. Derya Baykal'ın önceki evliliğinden olan Mert Baykal, Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon bölümünde okudu.

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Ertanhan, film yapımcısı olmayı tercih etti. Bir şirketi var.

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Üç kardeşin çocukluk yıllarından.

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Ünlü futbol adamı Fatih Terim'in küçük kızı Buse, son dönemde hazırladığı moda bloğuyla gündeme geliyor sık sık.

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Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.

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Sonra da kariyerini Türkiye'de sürdürmek için İstanbul'a geldi.

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Buse Terim'in bir de kendisinden iki yaş büyük bir ablası var.

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Kısa bir süre önce dünyaevine giren Merve Terim de eğitimini yurt dışında tamamladı.

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Duke Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü mezunu.

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Fulya Acıbadem Hastanesi’nde çalışan Merve Terim, hastanenin genel psikoloğu olarak görev yapıyor. Terim, bir süre önce TV için bir program da sunmuştu.

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Merve ve Buse Terim, anneleriyle birlikte.

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Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.

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Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.

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Sezin Erbil bir süre önce Evren Yazgan ile dünyaevine girdi.

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Sezin, babası Mehmet Ali Erbil ve annesi Muhsine Kamiloğlu ile birlikte.

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Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.

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Özgür adında bir ikizi olan Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Bir süre Turkcell ve Digiturk'te çalıştı. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.

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Orada bir şirkette yazılım ve web pazarlama biriminde çalıştı. Aslında Deli Deli Olma'daki oyunculuk deneyiminin devamını getirmeyi düşünmüyordu. Ama Türkiye'ye dönünce Pis Yedili dizisinden gelen teklifi geri çevirmeyip tekrar kamera karşısına geçti.

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Tarık Akan'ın kızı Özlem ve diğer oğlu Özgür de yurtdışıhda okuyor.

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Tarık Akan, Barış, Özgür ve Özlem'in çocukluk hatırası.

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Sİbel Can'ın Hakan Ural ile olan evliliğinden olan oğlu Engincan Ural da liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak için ABD'ye gitti.

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Babası Hakan Ural, oğlunun ABD'ye gideceğini düşündükçe içinin parçalandığını söylemişti.

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Ama ardından da "Onun geleceği için bu gerekli" diye eklemişti.

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Can'ın Ural ile olan evliliğinden doğan kızı Melisa da yurtdışında okuyor.

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Melisa, babasının anlattığına göre Londra'da ve bir İngiliz ailenin yanında kalıyor.

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Başlarda zorluk çeken Melisa, daha sonra ortama uyum sağlamış.

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Sibel Can ve çocukları yıllar önce.

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Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti. Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi.

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Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gtimeye karar verdi. Pis Yedili adlı dizinin kadrosuna dahil oldu.

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Kaan Cüreklibatur da Arkın'ın küçük oğlu. Bilgi Üniversitesi İletişim bölümünü bitirdi.

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Askerden döndükten sonra babasıyla birlikke çalıştığı Babacan adlı programda kamera kullanmasını, röportaj yapmasını öğrendi. Daha sonra büyük bir yayın grubunun Yazı İşleri bölümünde çalıştı. Sonra grafik tasarım kursuna devam etti.

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Arkın, yıllar önce oğulları Murat ve Kaan ile.

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Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.

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İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.

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Burak Hun hayat arkadaşını da yine Malta'da buldu.

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Ediz Hun'un Bengü adında bir de kızı var.

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Marmara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, özel bir bankada pazarlama yönetmeni olarak işe başladı. Daha sonra bir prodüksiyon şirketinde çalıştı. Son olarak bir film şirketinde görev yaptı.

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Bengü Hun geçen yaz Frankfurt Başkonsolosu İlhan Saygılı ile evlendi.

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Ünlü şarkıcı Muazzez Abacı'nın tek kızı Saba yurtdışında yaşıyor.

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Tıp eğitimi gören Saba Anderson, ABD'de doktorluk yapıyor.

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Abacı'nın kızından bir torunu var.

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Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.

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"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu.

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Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.

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Ekin Akgök, Hatice Aslan ile Hakkı Ergök'ün oğlu.

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Bir elektronik müzik grubu var. Bir dönem ekranda müzik programı sunuculuğu da yaptı.

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Hira Tekindor ise Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu.

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Hira, Londra'da film yönetmenliği eğitimi görüyor.

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