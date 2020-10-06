Ünlülerin çocukları hangi dalda eğitim görüyor

Bir kaç gün önce "Haliç'e karı oturmuşuz, İstanbul en güzel haliyle, sevdiğim herkes yanımda. Nasıl giderim şimdi, bilemedim" yazan Şensoy yolculuk hazırlığının kendisiin nasıl zorladığını da şöyle anlatmıştı: "Uyanırsam bugün de biter korkusuyla, 7'den beri yatakta dönüyorum. Ama kabullenmek, yataktan çıkmak ve bavul yapmak lazım."