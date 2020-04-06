Ünlülerin çocukları bu odalarda büyüyor!

Birer birer dünya evine giren ve ardından anne-baba olan ünlü isimler, çocukları için nasıl odalar hazırladılar dersiniz? İşte yanıtı...Alişan - Buse Varol çifti, oğulları Burak'ı geçtiğimiz yıl kucaklarına aldılar. Ünlü çift de çocuklarını konforu için hiçbir masraftan kaçınmadı. Yürümeyi yeni yeni öğrenen Burak, en çoko basketbol potasını seviyor!Doğa Rutlay, Kerimcan Kamal ile evliliğinden olan ikizleri Kerim ve Piraye'yi 2018 yılında kucağına aldı. Rutkay, ikizleri için rahat ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri oda hazırladı. Odanın genelinde beyaz renk hakim. Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya geldi.2 katlı lüks bir villada yaşayan çift, oğulları için beyazın hakim olduğu bir oda hazırladı. Kuzey'in beşiğinin arka planında ise dağlar, noel baba ve kuzey yıldızı var.Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın oğulları Hamza Arda 25 Ekim 2018'de İstanbul’daki özel bir hastanede dünyaya geldi.Anne Aslıhan Doğan, Hamza Arda’nın odasının fotoğraflarını ise sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin kızları Alin ve Lina da geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.Kızlar aynı odada kalıyor ve odalarının duvarında Birlikte doğdular, her zaman arkadaşlar yazıyor.Demet Akalın 2014 yılında dünyaya gelen kızı Hira'nın oda tasarımında da lüks tutkusunu konuşturdu. Akalın, kızına tepeden tırnağa pembe bir oda hazırladı. Hira'nın odasında yo yok! Özlem Ada'nın Berkay ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Arya ve Zeynep de aynı odayı paylaşıyor. Kızların odasında da bir çok ünlünün seçimi olan beyaz renk hakim. Odda duvardan duvara uzanan raflar yer alıyor. Özlem Ada, kızlarının boya ile rahatça oynayabilmesi için odanın bir köşesini resim köşesine dönüştürmüş...