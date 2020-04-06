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Haber Giriş: 06 Nisan 2020 - 10:40, /

Ünlülerin çocukları bu odalarda büyüyor!

Ünlü isimlerin yaşadığı semtler, oturdukları evler her daim merak konusu olmuştur...

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Birer birer dünya evine giren ve ardından anne-baba olan ünlü isimler, çocukları için nasıl odalar hazırladılar dersiniz? İşte yanıtı...

2EN ÇOK BASKETİ SEVİYOR

EN ÇOK BASKETİ SEVİYOR

Alişan - Buse Varol çifti, oğulları Burak'ı geçtiğimiz yıl kucaklarına aldılar.

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Ünlü çift de çocuklarını konforu için hiçbir masraftan kaçınmadı. Yürümeyi yeni yeni öğrenen Burak, en çoko basketbol potasını seviyor!

4PİİRAYE VE KERİME OYUN ALANI

PİİRAYE VE KERİM'E OYUN ALANI

Doğa Rutlay, Kerimcan Kamal ile evliliğinden olan ikizleri Kerim ve Piraye'yi 2018 yılında kucağına aldı.

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Rutkay, ikizleri için rahat ve güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri oda hazırladı. Odanın genelinde beyaz renk hakim.

6KUZEY YILDIZLI ODA

KUZEY YILDIZLI ODA

Eser Yenenler ile Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya geldi.

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2 katlı lüks bir villada yaşayan çift, oğulları için beyazın hakim olduğu bir oda hazırladı.

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Kuzey'in beşiğinin arka planında ise dağlar, noel baba ve kuzey yıldızı var.

9MASAL GİBİ

MASAL GİBİ

Arda Turan ile Aslıhan Doğan’ın oğulları Hamza Arda 25 Ekim 2018'de İstanbul’daki özel bir hastanede dünyaya geldi.

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Anne Aslıhan Doğan, Hamza Arda’nın odasının fotoğraflarını ise sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

11BİRLİKTE DOĞDULAR...

'BİRLİKTE DOĞDULAR...'

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin kızları Alin ve Lina da geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelmişti.

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Kızlar aynı odada kalıyor ve odalarının duvarında "Birlikte doğdular, her zaman arkadaşlar" yazıyor.

13LÜKSTEN VAZGEÇMEDİ

LÜKSTEN VAZGEÇMEDİ

Demet Akalın 2014 yılında dünyaya gelen kızı Hira'nın oda tasarımında da lüks tutkusunu konuşturdu.

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Akalın, kızına tepeden tırnağa pembe bir oda hazırladı. Hira'nın odasında yo yok!

15ARYA VE ZEYNEPİN ÖZGÜRLÜK ALANI

ARYA VE ZEYNEP'İN ÖZGÜRLÜK ALANI

Özlem Ada'nın Berkay ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Arya ve Zeynep de aynı odayı paylaşıyor.

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Kızların odasında da bir çok ünlünün seçimi olan beyaz renk hakim. Odda duvardan duvara uzanan raflar yer alıyor.

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Özlem Ada, kızlarının boya ile rahatça oynayabilmesi için odanın bir köşesini resim köşesine dönüştürmüş...

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