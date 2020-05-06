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Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 16:23,

Usta sanatçı İzzet Altınmeşe paylaştı: Fırat bana benzemiş sadece 'ben'i yok!

Gösteri dünyasının ünlülerinin ailelerinin hangi üyesine benzediklerini merak ediyor musunuz? İşte ünlülerin anne ve babaları. Onların kime benzediğine siz karar verin.

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Usta sanatçı İzzet Altınmeşe, 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oğlu Fırat ile benzerliğine dair bir paylaşımda bulundu.

İzzet Altınmeşe, sosyal medya hesabından oğlu Fırat Altınmeşe ile yer aldığı kolajlı bir fotoğrafı paylaştı.

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Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafın altına usta sanatçı şu notu düştü; ''Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu...''

3TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI
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TAKİPÇİLERİ ŞAŞIRDI

Oyuncu Fırat Altınmeşe’nin İzzet Altınmeşe’nin oğlu olduğunu bilmeyen takipçileri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ‘Bu gerçek mi? Dikkatli bakınca babasına benziyor’ yorumunda bulundu.

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İşte ünlülerin anne ve babaları. Onların kime benzediğine siz karar verin.

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Kıvanç Tatlıtuğ'un anne ve babası da en az oğulları kadar ünlü oldu.

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Yıllar önce çekilen bu fotoğraftaki genç kadın ve erkek Fahriye Evcen'in anne ve babası.

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Görünüşe göre Evcen hem annesinin hem babasının fiziksel özelliklerinin karışımı gibi.

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Eski Türkiye güzellerinden Amine Gülşe ve annesi.

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Gülşe annesine çarpıcı derecede benziyor.

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Alina Boz ve annesi. Boz da annesine çok benziyor.

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Neslihan Atagül ve annesi. Anne- kız sık sık birlikte görüntüleniyorlar.

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Türkü Turan, annesiyle çekilen bu pozunu sosyal medyada paylaşmıştı.

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Merve Boluğur'un annesi ve babası.

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Nesrin Cevadzade bir süre önce annesiyle görüntülenmişti. Oyuncunun annesi genç görüntüsüyle dikkat çekmişti.

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