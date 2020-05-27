Ünlülerin aile albümleri

Kıvanç Tatlıtuğ'un anne ve babası da en az oğulları kadar ünlü oldu. Yıllar önce çekilen bu fotoğraftaki genç kadın ve erkek Fahriye Evcen'in anne ve babası.Görünüşe göre Evcen hem annesinin hem babasının fiziksel özelliklerinin karışımı gibi.Eski Türkiye güzellerinden Amine Gülşe ve annesi. Gülşe annesine çarpıcı derecede benziyor. Paramparça dizisi ile şöhret olan Alina Boz ve annesi. Boz da annesine çok benziyor. Neslihan Atagül ve annesi. Anne- kız sık sık birlikte görüntüleniyorlar.Türkü Turan, annesiyle çekilen bu pozunu sosyal medyada paylaşmıştı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, annesi İlknur Ilıcalı, babası Ergün Ilıcalı ve abisi ile birlikte...