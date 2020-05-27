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Magazin
Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 13:55,

Ünlülerin aile albümleri

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin kime daha çok benzediklerini merak ediyor musunuz? İşte ünlülerin anne ve babaları. Onların kime benzediğine siz karar verin.

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1
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Kıvanç Tatlıtuğ'un anne ve babası da en az oğulları kadar ünlü oldu.

2
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Yıllar önce çekilen bu fotoğraftaki genç kadın ve erkek Fahriye Evcen'in anne ve babası.Görünüşe göre Evcen hem annesinin hem babasının fiziksel özelliklerinin karışımı gibi.

3
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Eski Türkiye güzellerinden Amine Gülşe ve annesi. Gülşe annesine çarpıcı derecede benziyor.

4
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Paramparça dizisi ile şöhret olan Alina Boz ve annesi. Boz da annesine çok benziyor.

5
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Neslihan Atagül ve annesi. Anne- kız sık sık birlikte görüntüleniyorlar.

6
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Türkü Turan, annesiyle çekilen bu pozunu sosyal medyada paylaşmıştı.

7
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, annesi İlknur Ilıcalı, babası Ergün Ilıcalı ve abisi ile birlikte...

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