Ünlülerden moral desteği

Işık’tan ev yapımı maskeler Koronavirüsle mücadeleye bir destek de Feyza Işık’tan geldi. Oyuncu, evindeki dikiş makinesinde sağlık maskesi dikmeye başladı. Işık, diktiği maskeleri yakın çevresine dağıttığını söyledi: “Bu süreç ekonomik sorunları da beraberinde getirecek. Dolayısıyla tasarruf bilinci ön planda olmalı. Maske şu an çok önemli ve ben de dikiş makineme sarıldım, yakın çevremdekiler için maske diktim. Günlük rutinime bunu da ekledim. Kullan at maske yerine yıkanıp yeniden kullanabilecek maskeler yapıyorum. Endişemi büyütmek yerine yardımcı olmayı, paylaşmayı tercih ediyorum.” ◊ Behlül AYDIN