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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 07:00, /

Ünlülerden moral desteği

Ünlü isimler, koronavirüs salgınıyla mücadeleye sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla destek oluyor.

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Kimi takipçilerine spor önerilerinde bulunurken kimi de söylediği şarkılarla moral veriyor.

2Ufak bir çılgınlık

Ufak bir çılgınlık

Büşra Pekin yeni spor ayakkabılarıyla çektiği pozu esprili bir notla Instagram hesabına yükledi: “Evde ayakkabıyla dolaşmam. Ama bunlar yeniydi, hiç giyilmemişti ve daha uzun süre dışarı çıkamayacaklardı. Ufak bir çılgınlık olsun istedim ikimize de.”

3Terapi gibi

Terapi gibi

Biran Damla Yılmaz, rol aldığı “Baraj” dizisinin setine ara verilmesinin ardından evde bol bol yeni tarifler deneyip sevenleriyle paylaşıyor. Ünlü oyuncu, “Yemek yapmak terapi gibi oluyor” diyor.

4Canlı konser

Canlı konser

Ünlü sanatçı Seda Bağcan önceki akşam piyanosunun başına geçerek Instagram’ında canlı konser verdi.

5Destek yemeği

Destek yemeği

Furkan Palalı, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek verdi. Ünlü oyuncu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hasta-nesi’ndeki sağlık çalışanlarına yemek gönderdi. Palalı’ya hastane doktorlarından Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu, Twitter üzerinden teşekkür etti.

6Zor günler

Zor günler

Cem Davran maskeli fotoğrafını Instagram hesabından şu notla paylaştı: “Biraz alışveriş yaptım döndüm eve. Söylenen bütün önlemleri alarak. Çok zor günler hepimiz için. Allah yardımcınız olsun.”

745 dakika kardiyo

45 dakika kardiyo

Oyuncu Cemre Polat evdeki karantina günlerini anlattı: “Karantinanın bana kattığı en iyi şey programlı yaşamak oldu. Kahvaltıdan sonra 1 saatimi kitap okumaya ayırıyorum. Sonrasında 45 dakika kardiyo egzersizleri çalışıp ardından 20 dakika boyunca meditasyon yapıyorum. Akşam yemekten sonra ise dizi ve film izliyorum. Aralarda bolca müzik dinleme ve boyama yaptığım için zamanım verimli geçiyor.”

8Puding pişirdi

Puding pişirdi

Emre Karayel de mutfağa girdi. Önlüğünü takan oyuncu, puding pişirdi.

9Kore usulü tost yaptı

Kore usulü tost yaptı

Erdal Özyağcılar, evinde geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen usta oyuncu önceki gün Kore usulü tost yaptı.

10Karnınızdaki yangını hissedin

Karnınızdaki yangını hissedin

Ebru Şallı, Instagram hesabında takipçilerine evde yapabilecekleri karın egzersizlerini gösteren bir video çekti: “Süper karın egzersizi gelsin, 15 defa 3 set yapın ve karnınızdaki yangını hissedin.”

11Işık’tan ev yapımı maskeler

Işık’tan ev yapımı maskeler

Koronavirüsle mücadeleye bir destek de Feyza Işık’tan geldi. Oyuncu, evindeki dikiş makinesinde sağlık maskesi dikmeye başladı. Işık, diktiği maskeleri yakın çevresine dağıttığını söyledi: “Bu süreç ekonomik sorunları da beraberinde getirecek. Dolayısıyla tasarruf bilinci ön planda olmalı. Maske şu an çok önemli ve ben de dikiş makineme sarıldım, yakın çevremdekiler için maske diktim. Günlük rutinime bunu da ekledim. Kullan at maske yerine yıkanıp yeniden kullanabilecek maskeler yapıyorum. Endişemi büyütmek yerine yardımcı olmayı, paylaşmayı tercih ediyorum.” ◊ Behlül AYDIN

12Anne-oğul fasulye ayıkladı

Anne-oğul fasulye ayıkladı

Zeynep Beşerler, oğlu Kerem’le fasulye ayıklarken çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Ünlü oyuncu o karenin altına “Sohbet muhabbet fasulye ayıklarken günler geçiyor. Nisan da geldi, biraz daha sıkalım dişimizi, az kaldı güzel günlere” notunu düştü.

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