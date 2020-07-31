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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 31 Temmuz 2020 - 11:00,

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Magazin dünyasının ünlü isimleri Kurban Bayramı'nı sosyal medya hesaplarında paylaştıkları mesajlarla kutladılar...

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1Erkan Kolçak Köstendil
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Erkan Kolçak Köstendil

Sevmek bayramdır bize...

2Ceyda Düvenci
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Ceyda Düvenci

İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda...

3Melis İşiten
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Melis İşiten

İyi Bayramlar...Sarıldığımız, barıştığımız, kavuştuğumuz, gülüştüğümüz, bir arada olduğumuz bir bayram olsun. Bayram neşeyi, bolluğu, bereketi, sağlığı getirsin. Seviyorum!

4İbrahim Tatlıses
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İbrahim Tatlıses

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurban bayramını kutluyorum. Sevgili dostlarımın da Bayramlarını kutluyorum nice güzel bayramlara inşallah!

5Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel

Sevdiklerinizle sağlıkla nice mutlu bayramlara...

6Merve Boluğur
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Merve Boluğur

Bayram şekeri

7Merve Terim
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Merve Terim

Bayram şekeri...

8Buse Terim
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Buse Terim

Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar

9Mesut Akusta
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Mesut Akusta

Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz..

10Tülin Şahin
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Tülin Şahin

İyi bayramlar...

11Zeynep Tandoğan
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Zeynep Tandoğan

Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper hayırlı bayramlar dilerim. Cümle ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin...

12Soner Arıca
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Soner Arıca

Her şeyiyle en iyisinden olsun hepimiz için...

13Aslı Hünel
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Aslı Hünel

Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.Bayramımızın vatanımıza ,milletimize ve islam alemine barış ,huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. En içten sevgilerimle...

14Volkan Konak
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Volkan Konak

Mutlu Bayramlar... Sevdiklerinizle Nice Bayramlar Geçirmeniz Dileğiyle...

15Zeynep Özkaya
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Zeynep Özkaya

Herkese sevdikleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum

16Ferman Toprak
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Ferman Toprak

Kurban bayramınızı en içten duygularımızla kutluyoruz nice güzel günlere...

17Davut Güloğlu
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Davut Güloğlu

Hz.İbrahim gibi bir 'Adanmışlık' Hz.İsmail gibi bir 'Teslimiyet' ışığında Kurban Bayramımız kutlu olsun.

18Göksel
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Göksel

Aysel teyzemiz bir tanemiz.Kuşu da bizim gibi çok sevmiş teyzemizi yanından ayrılamıyor. Bugün sarılıp koklayamasak da büyüklerimizi çok seviyoruz. Hepimize iyi bayramlar.

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