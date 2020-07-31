Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Sevmek bayramdır bize...İyi bayramlar! Kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisa'm babası ile tatiline devam ediyor o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda...İyi Bayramlar...Sarıldığımız, barıştığımız, kavuştuğumuz, gülüştüğümüz, bir arada olduğumuz bir bayram olsun. Bayram neşeyi, bolluğu, bereketi, sağlığı getirsin. Seviyorum!Türkiye Cumhuriyeti'nin kurban bayramını kutluyorum. Sevgili dostlarımın da Bayramlarını kutluyorum nice güzel bayramlara inşallah!Sevdiklerinizle sağlıkla nice mutlu bayramlara...Bayram şekeriBayram şekeri...Herkese sevdikleriyle ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlar Sevdiklerinizle bir arada, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Uzaktan da olsa büyüklerimizin ellerinden, yaşıtlarımızın yanaklarından, miniklerimizin gözlerinden öperiz..İyi bayramlar...Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper hayırlı bayramlar dilerim. Cümle ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin...Her şeyiyle en iyisinden olsun hepimiz için...Kurban bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.Bayramımızın vatanımıza ,milletimize ve islam alemine barış ,huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. En içten sevgilerimle...Mutlu Bayramlar... Sevdiklerinizle Nice Bayramlar Geçirmeniz Dileğiyle... Herkese sevdikleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorumKurban bayramınızı en içten duygularımızla kutluyoruz nice güzel günlere...Hz.İbrahim gibi bir 'Adanmışlık' Hz.İsmail gibi bir 'Teslimiyet' ışığında Kurban Bayramımız kutlu olsun. Aysel teyzemiz bir tanemiz.Kuşu da bizim gibi çok sevmiş teyzemizi yanından ayrılamıyor. Bugün sarılıp koklayamasak da büyüklerimizi çok seviyoruz. Hepimize iyi bayramlar.