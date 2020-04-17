Ünlülerden Ebru Şallı'ya başsağlığı mesajı: Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı...
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan ve yaklaşık 2 yıldır lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars hayatını kaybetti.
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Pars Tan, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Pars'ın ölüm haberi ünlüleri yasa boğdu. İşte Ebru Şallı'ya gelen baş sağlığı mesajları...
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GÜLBEN ERGEN
Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.
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PINAR ALTUĞ
Kelimeler tükendi.Söyleyecek,yazacak birş ey bulamıyorum.Duyduğumdan beri kala kaldım.Dayanma gücü,sabır..Nur içinde yat güzel evlat
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IŞIN KARACA
Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...O kadar üzüldüm ki...Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...
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DEMET ŞENER
Yazacak kelime bulamıyorum...Yüreğim acıyor...Allah sabır versin Ebrucum...Çok üzgünüm çok
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DENİZ SEKİ
Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...
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SİNAN AKÇIL
Ne diyeceğimi bilemiyorum...Yerimden sarsıldım...Melek gibi bir çocuk kaybettik... Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı... PARS(Pançiko)....Çok ama çok üzgünüm... Ebru'nun,Harun Tan'ın, Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun... Başka bir şey diyemiyorum.
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SEDA SAYAN
Çok üzgünüm çok ne diyeceğimi bilemiyorum. Pars nurlar içinde uyu... Allah'ım sana sabır, metanet versin...
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HAMDİ ALKAN
Evlat acısının tarifi yoktur. Daha öte bir acı yoktur. Harun Tan Ebru Şallı ve minik Pars’ın tüm arkadaşlarının başı sağolsun.Sabırlar dilerim.
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YEŞİM SALKIM
Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya Rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun...
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MERAL KAPLAN
Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun
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HİLAL CEBECİ
Ebru Şallı'ya Allah sabır versin, çok büyük bir acı, Allah yardımcısı olsun minik melek oğlu Pars mekanı cennet olsun, o kadar üzüldüm ki anlatamam.