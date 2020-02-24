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Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 07:41, /

Ünlülerden derbi hatırası

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

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Ünlü isimler 3-1 biten derbi öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştılar... İşte dünden kalanlar!

2KAYA AKKAYA

KAYA AKKAYA

Evladıma miras bu sevda

3SİNAN TUZCU

SİNAN TUZCU

Sevdalıyız...

4BİROL NAMOĞLU

BİROL NAMOĞLU

Muslera!

5CEYHUN YILMAZ

CEYHUN YILMAZ

Teşekkürler kalbimizin bi’tanesi Galatasaray ♥️

6DURUL BAZAN

DURUL BAZAN

23/Şubat/2020Kadıköy Hatırası

7ÖZGE ÖZACAR

ÖZGE ÖZACAR

Rengimiz belli

8SÜHEYL UYGUR

SÜHEYL UYGUR

Efsanelere gitsin galibiyet.

9BERFU YENENLER

BERFU YENENLER

Patatesim derbiye hazır

10FERMAN AKGÜL

FERMAN AKGÜL

Hiçbir kinim nefretim yok. Seni seveni sevmiyorum gibi bir şey hayatta demem mesela. Her takıma ve taraftarına saygım var. Takımım kazandı ve mutluyum o kadar. Ama seri bitti :)

11ANIL ALTAN

ANIL ALTAN

Aslan kızlarımla maça hazırız

12ESER YENENLER

ESER YENENLER

Kuzuyla ilk derbimiz:)

13EBRU POLAT

EBRU POLAT

Herkes uğurlu geldiğimi yazıp bana atıyor... Evet çok şanslı ve uğurlu biriyimdir gerçekten... İlk defa GS forması giydim ve şampiyon olduk... içime doğmuş demek ki 🙏🏻 TEBRİKLER

14HAKAN HATİPOĞLU

HAKAN HATİPOĞLU

Haydi Galatasaray ailesi... Mayıslar bizim olsun

15DERYA BALTA

DERYA BALTA

Koyduk bütün sevinçlerimizi önümüze..Baktık hepsi GALATASARAY

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