Ünlülerden derbi hatırası

Ünlü isimler 3-1 biten derbi öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaştılar... İşte dünden kalanlar!Evladıma miras bu sevdaSevdalıyız...Muslera! Teşekkürler kalbimizin bi’tanesi Galatasaray ♥️23/Şubat/2020Kadıköy HatırasıRengimiz belliEfsanelere gitsin galibiyet. Patatesim derbiye hazırHiçbir kinim nefretim yok. Seni seveni sevmiyorum gibi bir şey hayatta demem mesela. Her takıma ve taraftarına saygım var. Takımım kazandı ve mutluyum o kadar. Ama seri bitti :)Aslan kızlarımla maça hazırızKuzuyla ilk derbimiz:)Herkes uğurlu geldiğimi yazıp bana atıyor... Evet çok şanslı ve uğurlu biriyimdir gerçekten... İlk defa GS forması giydim ve şampiyon olduk... içime doğmuş demek ki 🙏🏻 TEBRİKLERHaydi Galatasaray ailesi... Mayıslar bizim olsunKoyduk bütün sevinçlerimizi önümüze..Baktık hepsi GALATASARAY