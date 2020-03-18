Ünlülerden corona virüs önlemi... Eve kapandılar!

Kabus büyüyor, koronavirüs alınan tedbirlere rağmen dünyaya yayılmayı sürdürüyor. Türkiye’de vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı.
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Sanat dünyasından birçok ünlü isim de salgından etkilenmemek için evlerine kapandı, izole bir yaşam sürmeye başladı. İşte ünlülerin koronavirüse karşı aldığı önlemler.
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BERFU YENENLER
Evde geçirdiğim 5.gün... Biz normalde de çok evci olduğumuz için zorlanmıyoruz pek yalan yok. her şeyimizi iptal ettik, evde pijamalarımızla yayılıyoruz, anne baba Kuzey emmi vakti geçiriyoruz. Çok şanslıyım en sevdiklerim dibimde umarım herkes bizim kadar şanslı geçiriyordur bu süreci...Siz de evdesiniz dimi?
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DENİZ BAYSAL
"Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Sağlık Bakanımızın dediklerine uyuyoruz. Evimizde vakit geçiriyoruz. Evet zor bi dönem hepimiz için. Ama bu süreçte kendinize, ruhunuza dönün. Elbet bu dönemi bilimin ışığında atlatacağız. Hepimize geçmiş olsun.Ayrıca lütfen boş boş konuşanları, her konuda bilgisi olduğunu sanan insanları dinlemeyin. Sevgiler"
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ALP KIRŞAN
Koca bir gün evde geçti, daha da geçecek gibi, bu zor dönemde Allah herkese sabır ve sağlık versin.
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SADETTİN SARAN
14 gün kişisel karantinada, hedef dört kitap... Karantinaya devam...
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BENGÜ
Şimdi evdeyiz; hepsi geçecek...Yaz gelecek sonra; birlikte mavilere gideceğiz kızım. Türkiye’miz bunu da atlatacak; hep beraber güzel günlerde bol bol sarılacağız ...
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BURAK YILMAZ
Burak Yılmaz'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte 'evdeyiz' pozu
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İREM DERİCİ
Kısa süre önce yurtdışından dönen İrem Derici, Instagram hesabında şu açıklamayı yaptı: “Birey olarak yapmam gereken her şeyi yaptım ve yapıyorum. Yakın zamanda yurtdışından gelmememe rağmen kendimi eve hapsettim. Tüm konserlerimi zaten 3 hafta öncesinden iptal etmiştim. Keza keyfekeder tatilleri de...”
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DOĞA RUTKAY
Evden dışarı çıkmamaya özen gösteren Doğa Rutkay, ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye ile bol bol yemek yapıyor. Önceki gün kısır yapmak için malzeme almaya giden oyuncu, kitapçıya da uğradı. Kitapçıda çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan oyuncu, o karenin altına “Kısır yapalım diye çıktık ama bunlar da önemli” notunu düştü.
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ÖZGÜN
Özgün, virüse karşı aldıkları önlemleri şöyle anlattı: “Dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Ellerimizi bol bol sabunla yıkıyoruz. Telefon, anahtar, TV kumandası, kapı kolları gibi çok dokunulan yerleri temiz tutuyoruz. Bol vitamin, iyi beslenme, uyku ile bağışıklık sistemini desteklemeye çalışıyoruz. Bolca da oyun oynuyoruz.”
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BORA GENCER
Oğlu Ayaz’la evinde vakit geçiren Bora Gencer, “Kurallara dikkat ediyorum, kendimizden çok çocuklarımızı düşünüyoruz. Oğlum Ayaz’la evdeyiz ama park bahçeye çıkmayı ihmal etmiyoruz. Normal yaşantımıza devam ediyoruz” dedi.
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KAAN CÜREKLİBATIR
Kaan Cüreklibatır, eşi Aslı Cüreklibatır ile çocukları Sarp ve Zeynep’le evde vakit geçiren ünlüler arasında... Ünlü çift, okulları tatil olan çocuklarıyla birlikte bol bol eğitici aktivite yapıyor.
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ESRA SÖNMEZER
Esra Sönmezer, “Market ihtiyaçları ve Belgrad Ormanı’nda her sabah yaptığım sporum hariç sokağa çıkmamaya çalışıyorum. Evde sevgili kedimle oturup kitap okuyorum ve TV izliyorum. Koronavirüs yüzünden 3 kilo aldım. Çünkü evde canım sürekli yemek yemek istiyor” diye konuştu.
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EYPİO
Ünlü rap’çi Eypio kızlarıyla yemek yaparken çekilen videosunu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
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MEHMET ESEN
Mehmet Esen, virüsten korunmak için evden çıkmamaya özen gösteriyor. Annesi Suzan Esen’le evinde vakit geçiren ünlü oyuncu bu kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı.