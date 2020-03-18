Ünlülerden corona virüs önlemi... Eve kapandılar!

BERFU YENENLER Evde geçirdiğim 5.gün... Biz normalde de çok evci olduğumuz için zorlanmıyoruz pek yalan yok. her şeyimizi iptal ettik, evde pijamalarımızla yayılıyoruz, anne baba Kuzey emmi vakti geçiriyoruz. Çok şanslıyım en sevdiklerim dibimde umarım herkes bizim kadar şanslı geçiriyordur bu süreci...Siz de evdesiniz dimi?