Ünlülerden çağrı... #EvdeKal Türkiye!

Corona virüsten kendimizi, sevdiklerimizi ve etrafımızdakileri korumanın tek yolu evden dışarı çıkmamak ve kişisel hijyenimize fazlasıyla dikkat etmek. Bu sıkıntılı günleri çabucak atlamak için bize düşen en büyük görev bu. Şirketlerin çoğu çalışanlarına evden çalışma imkanı sundu, kafeler, AVM’ler, mağazalar…Yani insanların toplu halde vakit geçirebileceği her yer neredeyse geçici bir süreliğine kapandı. Virüsün daha fazla yayılmaması için kendimizi bir süre izole edip evimizde oturmamız gereken günler yaşıyoruz. ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin. Bizler için canlarını ortaya koyan meslek grubu olan sağlık çalışanlarının da uyarını göz önünde bulundurarak zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Tüm Türkiye için bu çağrıya katılan; Türkan Şoray, Ediz Hun, Haluk Levent, Çağla Şikel, Çiğdem Batur, Eser Yenenler, Kerem Alışık, Mahmut Ziylan, Mustafa Sandal, Özge Ulusoy, Tamer Levent, Yalın, Behzat Uygur, Emre Altuğ, Hülya Koçyiğit ve Ergün Pembe’nin de şu sizlere #EvdeKal’manın önemi ile ilgi mesajları var.Unutmayın her şeyin başı sağlık ve bize düşen de #EvdeKal ‘mak!